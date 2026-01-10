Grêmio x Avenida: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

O Avenida e o Grêmio se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 21h, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV 3 e Premiere.

O Grêmio chega ao Estadual em meio a um processo de reformulação profunda, com mudanças na diretoria, nova comissão técnica liderada por Luís Castro e mais de uma dezena de saídas no elenco. Até aqui, o clube confirmou apenas um reforço: o lateral-esquerdo Caio Paulista, que será titular na estreia.

O Tricolor terá importantes desfalques na estreia, como o volante Villasanti, o meia Monsalve e o atacante Braithwaite, todos lesionados e fora de todo o Gauchão. Além deles, o lateral Marlon, com dores musculares, também está fora da partida.

Já o Avenida aposta na base mantida da temporada passada e no fator casa para tentar surpreender logo na estreia. A equipe do técnico Gabriel Dura entra com força máxima.

Provável escalação do Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian Lessa, Zé Pedro, Jô e Vini Silva; Anderson Recife, Anderson Uchôa e Dionatam Machado; Wellisson, Xandy e Emerson Tucão. Técnico: Gabriel Dura.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista; Edenilson, Arthur e Cristaldo; Aravena, Willian e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Onde assistir ao vivo o jogo Avenida x Grêmio hoje pelo Campeonato Gaúcho?

Como assistir online o jogo Avenida x Grêmio hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso aos canais SporTV e Premiere.