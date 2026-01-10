Grêmio x Avenida: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Repórter
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10h33.
O Avenida e o Grêmio se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 21h, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV 3 e Premiere.
O Grêmio chega ao Estadual em meio a um processo de reformulação profunda, com mudanças na diretoria, nova comissão técnica liderada por Luís Castro e mais de uma dezena de saídas no elenco. Até aqui, o clube confirmou apenas um reforço: o lateral-esquerdo Caio Paulista, que será titular na estreia.
O Tricolor terá importantes desfalques na estreia, como o volante Villasanti, o meia Monsalve e o atacante Braithwaite, todos lesionados e fora de todo o Gauchão. Além deles, o lateral Marlon, com dores musculares, também está fora da partida.
Já o Avenida aposta na base mantida da temporada passada e no fator casa para tentar surpreender logo na estreia. A equipe do técnico Gabriel Dura entra com força máxima.
O jogo deste sábado, 21h, entre Avenida e Grêmio terá transmissão ao vivo no SporTV 3 e Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso aos canais SporTV e Premiere.