Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro e o Pouso Alegre se enfrentam neste sábado, 10 de janeiro, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

A Raposa não conquista o título estadual desde 2019. Desde então, chegou à final em duas ocasiões — 2022 e 2024 —, mas sem sucesso. Após uma boa campanha no último Brasileirão, a expectativa da torcida é de um início mais sólido em 2026, especialmente no Mineiro, onde a pressão por desempenho é constante desde os primeiros jogos.

O Pouso Alegre, por sua vez, chega com ambições renovadas. Agora como Sociedade Anônima de Futebol (SAF), a equipe do Sul de Minas quer brigar por uma vaga na semifinal e pelo título de campeão do interior. O elenco conta com nomes experientes, como o atacante Ricardo Bueno, de 38 anos, e o técnico Danilo, bicampeão mundial como jogador por São Paulo (2005) e Corinthians (2012).

No Estadual, o Cruzeiro integra o Grupo C, ao lado de Athletic, Itabirito e North. O Pouso Alegre está no Grupo B, que conta também com América-MG, Betim e Tombense.

Provável escalação do Cruzeiro: Otávio; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Murilo Rhikman, Japa e Matheus Henrique; Kaique Kenji (Ryan Guilherme, Rodriguinho ou Vitinho), Néiser Villarreal e Rayan Lelis (Chico da Costa).

