Qual é a fortuna de Simone Biles?

Simone Biles não é apenas uma das melhores atletas da atualidade. Ela consegue transformar seu sucesso em patrimônio.

Biles, que estará em ação nesta terça nos Jogos de Paris nas finais da ginástica artística (vai enfrentar o Brasil), é dona de 7 medalhas olímpicas até o momento e um total de 30 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 23 de ouro, a norte-americana Simone Biles pode ser considerada a "queridinha" de algumas marcas.

De acordo com a revista Forbes, Simone conseguiu cerca de US$ 100 mil (R$ 561 mil) em competições durante o ano passado. Mas a estimativa começa com sua estreia em Olimpíadas, na Rio-2016. Naquela edição, a atleta levou para casa 4 medalhas de ouro, além de um bronze.

Naquela época, os EUA pagavam US$ 25 mil dólares por medalha de ouro, US$ 15 mil pela de prata e US$ 10 mil pelo bronze. No total, ela saiu com 110 mil dólares, equivalente a R$ 617 mil na cotação atual

Mas é na mídia, porém, que a atleta formou seu patrimônio, faturando US$ 7 milhões (R$ 39 milhões). Seu patrimônio total gira em torno de US$ 16 milhões de dólares (R$ 89,8 milhões).

Biles tem um contrato com a Nike desde 2015 e é embaixadora global da Visa, onde, em ambos em casos, é o rosto para várias campanhas globais. Os contratos se estendem também à Kellogg's, que chegou a colocar uma foto de Biles na caixa de um de seus produtos de maior sucesso.