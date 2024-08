Pela primeira vez, Simone Biles e Rebeca Andrade ficam de fora do pódio em Paris

Após levar bronze e duas pratas na última semana, a brasileira Rebeca Andrade disputou nesta segunda-feira, 5, a final de trave da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar do bom desempenho na prova, a ginasta não conseguiu a pontuação necessária para conquistar a liderança e ficou em 4º lugar, com a nota 13.933.

Alice D'Amato ganhou a medalha de ouro, com 13,366, seguida da Yaqin Zhou, da China, com 14,100. Manila Esposito, também da Itália, terminou em terceiro, com 14,000, a 0.067 de Rebeca.

Por outro lado, Julia Soares terminou na sétima posição, depois de uma queda. Foi a primeira final individual dela, e está em sua primeira edição de Jogos Olímpicos.

Outra surpresa durante a prova foi a americana Simone Biles, que sofreu uma queda e acabou em 5º lugar, ficando fora do pódio.

Como foi a prova?

A final começou com duas favoritas enfrentando dificuldades para se manterem na trave. Primeiramente, a chinesa Yaqin Zhou, que obteve a melhor nota nas eliminatórias, teve um forte desequilíbrio e precisou dar um chute no ar para se manter de pé, resultando em uma pontuação de apenas 14,100 — bem abaixo dos 14,866 das eliminatórias.

Em seguida, foi a vez de Sunisa Lee, dos EUA, que havia alcançado 14,600 na final por equipes e, teoricamente, seria a principal concorrente de Rebeca por um lugar no pódio. No entanto, ela sofreu uma queda feia da trave durante a apresentação, recebendo apenas 13,100 e saindo da disputa por medalhas.

Julia Soares veio depois. Ela iniciou sua série com o elemento que leva seu nome, subindo na trave com o apoio da barriga, e executava uma apresentação limpa até sofrer uma queda. No final, sua pontuação foi 12,333.

Manila Esposito, da Itália, apresentou uma série mais simples, mas sem grandes falhas, obtendo 14,000. A outra italiana, Alice D'Amato, então esquentou a disputa pelo pódio com uma série impecável, alcançando a nota de 14,366, garantindo pelo menos um lugar entre as medalhistas. Ainda restavam as apresentações de Biles e Rebeca.

Veja as notas para cada atleta na final das traves de equilíbrio

Alice D'Amato (Itália): 14,366 pontos (ouro)

Yaqin Shou (China): 14,100 pontos (prata)

Manila Esposito (Itália): 14,000 pontos (bronze)

Rebeca Andrade (Brasil): 13,933 pontos

Sunisa Lee (EUA): 13,100 pontos

Simone Biles (EUA): 13,100 pontos

Júlia Soares (Brasil): 12,333 pontos

Chance de medalha no solo

Embora a prova de trave tenha sido decepcionante para Simone Biles e Rebeca Andrade, as duas ginastas ainda têm a oportunidade de conquistar medalhas na final de solo, que acontecerá nesta segunda-feira, 5, às 09h20 (horário de Brasília).

A prova será transmitida nos canais TV Globo e Sportv. No streaming, a disputa será exibida pelo Globoplay e CazéTV.