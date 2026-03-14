Real Madrid x Elche: horário, onde assistir e prováveis escalações

Real Madrid: equipe de Madrid encara Elche pela 28ª rodada da LaLiga
Publicado em 14 de março de 2026 às 06h02.
Real Madrid e Elche se enfrentam neste sábado, 14, às 17h de Brasília, no Santiago Bernabéu, pela 28ª rodada de La Liga. O time madrilenho chega para o jogo na vice-liderança, atrás do rival Barcelona, enquanto o Elche aparece em 17º lugar.
O Real Madrid tenta seguir na perseguição ao líder Barcelona e entra em campo embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Celta, fora de casa, na rodada passada de La Liga. No meio de semana, a equipe ainda venceu o Manchester City por 3 a 0 pela Champions League, resultado que reforçou o bom momento antes de voltar às atenções para o Campeonato Espanhol.
O time comandado por Álvaro Arbeloa segue com baixas importantes. Kylian Mbappé continua fora, assim como Jude Bellingham, Dani Ceballos, Rodrygo e Éder Militão. Ferland Mendy virou dúvida após deixar o jogo contra o City, e Franco Mastantuono cumpre suspensão.
O Elche abre a rodada com 26 pontos e faz campanha de cinco vitórias, 11 empates e 11 derrotas, cenário que o mantém perto da zona de rebaixamento. O último resultado da equipe em La Liga foi a derrota por 2 a 1 para o Villarreal, sequência que ampliou o momento ruim no campeonato.
Além da posição delicada na tabela, o Elche chega ao Bernabéu em má fase. A equipe não vence há várias rodadas e tenta quebrar um histórico negativo fora de casa diante do Real Madrid. Mesmo assim, o técnico Eder Sarabia afirmou antes do confronto que acredita em um bom resultado em Madri.
A partida terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Disney+. O horário de início marcado para o duelo é 17h de Brasília.
Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Courtois; Alexander Arnold, Asencio, Rüdiger e Fran García; Valverde, Tchouaméni e Camavinga; Arda Güler, Brahim Díaz e Vinícius Júnior.
Elche (Técnico: Eder Sarabia)
Dituro; Álvaro Núñez, Bigas, Affengruber e Salinas; Febas, Josan e Nico Castro; Germán Valera, Mourad e Yago Santiago.