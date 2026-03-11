Real Madrid x Manchester City: horário, onde assistir e prováveis escalações

Champions League: Real Madrid e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (Mateo Villalba/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de março de 2026 às 06h02.
O Real Madrid recebe o Manchester City nesta quarta-feira, 11, no estádio Santiago Bernabéu, na Espanha, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.
O confronto marca a quinta temporada seguida em que os clubes se enfrentam em um mata-mata da competição continental.
Nesta edição da Champions, as equipes já se enfrentaram na primeira fase. O City venceu por 2 a 1, também no Bernabéu.
O histórico do duelo é equilibrado. Em 15 jogos, cada equipe soma cinco vitórias, além de cinco empates. O Real marcou 25 gols, enquanto o City tem 26.
A partida será disputada às 17h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 11.
O jogo terá transmissão do HBO Max (streaming).
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger e Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Arda Guler; Gonzalo García e Vinicius Jr.
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly e Bernardo Silva; Cherki, Haaland e Semenyo.