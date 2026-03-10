Esporte

Newcastle x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações

Newcastle abre as oitavas da Champions League em casa sem Bruno Guimarães; Barcelona chega embalado para o confronto com ótima sequencia de vitórias

Newcaslte: St. James’ Park recebe o jogo de ida das oitavas entre Newcastle e Barcelona. (EFE)

Newcaslte: St. James’ Park recebe o jogo de ida das oitavas entre Newcastle e Barcelona. (EFE)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 10 de março de 2026 às 10h57.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Newcastle recebe o Barcelona nesta terça-feira, 10, às 17h (de Brasília), no St. James’ Park, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

Como chega o Newcastle para o confronto

O Newcastle chega para o jogo de ida das oitavas após eliminar o Qarabağ, com folga: fez 6 a 1 fora de casa, em Baku, e depois venceu por 3 a 2 no St. James’ Park, fechando 9 a 3 no agregado.

Na última semana, a equipe comandada por Eddie Howe foi eliminada da Copa da Inglaterra pelo Manchester City, por 3 a 1, em casa. Para o jogo desta terça, a baixa mais pesada segue sendo Bruno Guimarães, fora por lesão.

Como chega o Barcelona para o confronto

O Barcelona desembarca na Inglaterra embalado por quatro vitórias seguidas sendo sua última vítima o Athletic Bilbao, por 1 a 0, fora de casa, resultado que manteve o time com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid na liderança de La Liga.

A equipe treinada por Hansi Flick chega ao confronto com a quinta melhor colocação na fase de grupos e lida com uma lista de ausências importantes: Balde, Gavi, De Jong, Koundé e Christensen.

Onde assistir Newcastle x Barcelona ao vivo pela Champions League?

A partida terá transmissão da TNT e do HBO Max.

Que horas é o jogo Newcastle x Barcelona hoje?

O jogo acontece nesta terça-feira, 10, às 17h (de Brasília).

Prováveis escalações

Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Hall; Willock, Joelinton e Tonali; Gordon, Barnes e Wissa.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Éric García, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Casadó e Pedri; Yamal, Fermín López e Raphinha; Lewandowski.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogosChampions LeagueBarça – FC Barcelona

Mais de Esporte

João Fonseca x Jannik Sinner: horário e onde assistir ao jogo de hoje do Indian Wells

Paralimpíadas de Inverno: Cristian Ribera conquista 1ª medalha do Brasil

Galatasaray x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jogos da Copa do Brasil desta terça-feira (10/03): horários e onde assistir

Mais na Exame

Tecnologia

Motorola Edge 70 chega com design ultrafino e tenta saltar na pirâmide dos smartphones

Brasil

Haddad confirma saída do Ministério da Fazenda na próxima semana

Carreira

Pedimos ao ChatGPT para montar um plano de negócios em 5 minutos — e esse foi o resultado

Casual

Tinta la Vida: conheça a marca que transformou o café em ateliê