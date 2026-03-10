Newcastle x Barcelona: onde assistir, horário e prováveis escalações

Newcaslte: St. James’ Park recebe o jogo de ida das oitavas entre Newcastle e Barcelona. (EFE)
Freelancer
Publicado em 10 de março de 2026 às 10h57.
O Newcastle recebe o Barcelona nesta terça-feira, 10, às 17h (de Brasília), no St. James’ Park, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.
O Newcastle chega para o jogo de ida das oitavas após eliminar o Qarabağ, com folga: fez 6 a 1 fora de casa, em Baku, e depois venceu por 3 a 2 no St. James’ Park, fechando 9 a 3 no agregado.
Na última semana, a equipe comandada por Eddie Howe foi eliminada da Copa da Inglaterra pelo Manchester City, por 3 a 1, em casa. Para o jogo desta terça, a baixa mais pesada segue sendo Bruno Guimarães, fora por lesão.
O Barcelona desembarca na Inglaterra embalado por quatro vitórias seguidas sendo sua última vítima o Athletic Bilbao, por 1 a 0, fora de casa, resultado que manteve o time com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid na liderança de La Liga.
A equipe treinada por Hansi Flick chega ao confronto com a quinta melhor colocação na fase de grupos e lida com uma lista de ausências importantes: Balde, Gavi, De Jong, Koundé e Christensen.
A partida terá transmissão da TNT e do HBO Max.
O jogo acontece nesta terça-feira, 10, às 17h (de Brasília).
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Hall; Willock, Joelinton e Tonali; Gordon, Barnes e Wissa.
Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Éric García, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; Casadó e Pedri; Yamal, Fermín López e Raphinha; Lewandowski.