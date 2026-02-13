Esporte

Elche x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo da La Liga hoje

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 13, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol

Elche x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 13 (Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10h24.

O Elche recebe o Osasuna nesta sexta-feira, 13, às 17h (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, pela 24ª rodada da La Liga 2025/26.

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN, pelo Disney+ e também pelo XSports.

O Elche aparece na 15ª colocação, com 24 pontos, e tenta encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória. Na rodada anterior, a equipe foi superada pela Real Sociedad por 3 a 1.

O Osasuna ocupa a 9ª posição, com 29 pontos. O time vem de vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo e busca se aproximar do grupo que briga por vagas em competições europeias.

Que horas é o jogo Elche x Osasuna?

O confronto começa às 17h (horário de Brasília), nesta sexta-feira.

Onde assistir ao jogo Elche x Osasuna?

TV: ESPN
Streaming: Disney+
TV: XSports

Provável escalação de Elche e Osasuna

Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Pedro Bigas, Léo Petrot, Adrià Pedrosa; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas; Germán Valera, André Silva, Álvaro Rodríguez.

Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Lucas Torró, Rubén García, Aimar Oroz; Raúl Moro, Ante Budimir, Víctor Muñoz.

Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeuEspanha

