Elche x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo da La Liga hoje

Elche x Osasuna: horário e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 13 (Getty Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 10h24.
O Elche recebe o Osasuna nesta sexta-feira, 13, às 17h (de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, pela 24ª rodada da La Liga 2025/26.
A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN, pelo Disney+ e também pelo XSports.
O Elche aparece na 15ª colocação, com 24 pontos, e tenta encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória. Na rodada anterior, a equipe foi superada pela Real Sociedad por 3 a 1.
O Osasuna ocupa a 9ª posição, com 29 pontos. O time vem de vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo e busca se aproximar do grupo que briga por vagas em competições europeias.
O confronto começa às 17h (horário de Brasília), nesta sexta-feira.
TV: ESPN
Streaming: Disney+
TV: XSports
Elche: Iñaki Peña; Víctor Chust, Pedro Bigas, Léo Petrot, Adrià Pedrosa; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas; Germán Valera, André Silva, Álvaro Rodríguez.
Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán; Lucas Torró, Rubén García, Aimar Oroz; Raúl Moro, Ante Budimir, Víctor Muñoz.