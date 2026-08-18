Vasco gasta quase R$ 200 milhões no ataque, mas segue em busca de um artilheiro

O Vasco voltou ao mercado em busca de um atacante capaz de mudar o cenário de um setor que se transformou em uma das principais dores de cabeça do clube. Mesmo depois de quase R$ 200 milhões destinados à contratação de jogadores ofensivos nos últimos dois anos, a equipe ainda convive com dificuldades para transformar oportunidades em gols.

A urgência aumentou após a derrota por 3 a 0 para o Santos, no último domingo. O Vasco chegou ao terceiro jogo consecutivo sem marcar e aparece entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro, com apenas 23 gols, ao lado de Chapecoense e Internacional.

Desde que Pedrinho assumiu o comando da SAF, 12 jogadores foram contratados para o setor ofensivo, segundo o GE. A lista inclui pontas, atacantes de mobilidade e centroavantes, mas poucos conseguiram se estabelecer como protagonistas em São Januário.

Investimento alto, retorno abaixo do esperado

A primeira leva de reforços veio em 2024, quando o Vasco contratou Maxime Domínguez, Jean David e Emerson Rodríguez, além de acertar o retorno de Alex Teixeira sem custos. Nenhum dos quatro conseguiu se firmar como uma solução ofensiva.

No início de 2025, a diretoria voltou a investir nas pontas. Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto chegaram em uma operação que somou 7,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 45,6 milhões na cotação daquele período, de acordo com o GE.

Entre os três, Nuno Moreira foi quem apresentou o melhor desempenho. O português ganhou espaço, tornou-se titular e passou a ocupar papel importante na equipe.

Já Andrés Gómez representa outro caso de investimento que teve retorno esportivo mais relevante. O colombiano chegou inicialmente por empréstimo e teve sua contratação definitiva confirmada pelo Vasco em 2026, por 4,5 milhões de euros. Apesar de ser considerado um dos principais jogadores do elenco, ainda convive com dificuldades na finalização: são seis gols em 57 partidas.

Reforços não conseguiram substituir artilheiros

A situação se agravou nesta temporada após as saídas de Vegetti e Rayan. Os dois foram responsáveis por 47 gols do Vasco em 2025 e deixaram uma lacuna que a diretoria ainda não conseguiu preencher.

Para tentar compensar as perdas, o clube contratou Brenner, Marino Hinestroza e Spinelli na primeira janela de 2026. O investimento nos três foi superior a R$ 60 milhões, mas nenhum conseguiu assumir protagonismo imediato.

Brenner ainda sofreu uma lesão, enquanto Hinestroza e Spinelli não conseguiram conquistar espaço entre os titulares de maneira consistente.

Facundo Colidio, recém-chegado, pode atuar centralizado, mas suas características fazem com que tenha um desempenho melhor quando consegue sair da área.

“Temos que avaliar quem vem, porque quem vier tem que fazer a diferença. Trazer por trazer não acrescenta nada. Mais do que quantidade, tem que ser qualidade”, afirmou Pedro Emanuel, técnico do Vasco, após a derrota para o Santos.

O treinador também destacou que o mercado pode oferecer novas oportunidades com a proximidade do fim da janela europeia, quando clubes do continente começam a liberar jogadores que não terão espaço em seus elencos.

Um dos nomes que está na mira é John Mercado, atacante equatoriano que pertence ao Sparta Praga. O jogador demonstrou interesse em defender o Vasco, e as conversas entre as partes continuam.

O clube carioca já teve uma proposta de aproximadamente 7 milhões de euros, cerca de R$ 42,3 milhões, recusada pelos tchecos. Mesmo assim, a negociação permanece aberta.