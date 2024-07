F1: Em casa, Hamilton vence e se torna o primeiro a ter 9 vitórias em um mesmo circuito

Depois de muitas corridas sem chegar ao topo do pódio da Fórmula 1, Lewis Hamilton ganhou sua primeira corrida desde 2021. O inglês venceu em casa, no GP de Silverstone. Ele estava há mais de 900 dias sem vencer.

Sua última vitória tinha sido no grande prêmio da Arábia Saudita. Essa é vitória número 104 do piloto da Mercedez, consolidando sua posição como recordista. Neste ano, o piloto, maior campeão da F1 ao lado do alemão Michael Schumacher, Hamilton se despede da Mercedes. A partir de 2025, Hamilton será piloto da Ferrari.

"Desde 2021 eu estava tentando vencer. Essa é minha última corrida na Inglaterra com essa equipe. Sou eternamete grato à toda equipe Mercedes", disse logo após vencer. "Achei em algum momento que eu nunca mais poderia ganhar."

Com essa vitória, ele chega a nove vitórias no mesmo circuito e quebra um recorde na Fórmula 1, o segundo piloto com maior número de vitórias no mesmo circuito é Michael Schumacher com 8 vitórias no circuito de Magny Cours. Ayrton Senna tem seis vitórias em Mônaco.

Líder do campeonato, Max Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo, depois de perder muitas posições e se recuperar. Lando Norris, da McLaren, ficou em terceiro. George Russell, que fez a pole position, acabou fora da corrida.

Verstappen chegou a 255 pontos. Norris, segundo colocado no campeonato, tem 171 pontos. Em terceiro, Charles Leclerc, da Ferrari, tem 150 pontos. No mundial de construtores, a Red Bull lidera cim 373 pontos, seguida pela Ferrari com 302 pontos, e a McLaren é a terceira com 295 pontos.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1