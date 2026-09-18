Shopee ocupou andares que eram do Master em prédio da Baleia na Faria Lima

Antes de se tornar um dos símbolos da Faria Lima, o terreno do B32 era uma coleção de pequenos imóveis. A construção do empreendimento foi resultado de um processo longo de aquisição de áreas, que começou ainda nos anos 1990. “O primeiro terreno a gente comprou em 1998. Nós compramos umas 35 casinhas. Cada uma com uma negociação, cada uma um processo”, conta Rafael Birmann.

A negociação exigiu uma abordagem diferente da compra tradicional de um grande terreno. Segundo o empresário, a equipe precisou negociar individualmente com cada família proprietária das casas. “A gente tinha uma diretora que chamava Solange. E a Solange era encarregada de comprar essas coisas. Ela passava o dia negociando com essas famílias. A gente buscava encontrar o que as pessoas queriam e aí negociava”, afirma.

O processo, porém, não foi linear. Depois das primeiras aquisições, a empresa enfrentou dificuldades financeiras e interrompeu temporariamente a compra de novas áreas.

“Nós tínhamos comprado alguns terrenos, depois veio 2000, a gente teve alguns problemas financeiros, a gente parou de comprar. Voltamos a comprar em 2005. Nós tínhamos cinco, seis casas, o resto todo compramos de 2005 a 2007”, diz.

Ao final da aquisição, segundo Birmann, o preço médio pago pelos terrenos ficou em torno de R$ 4 mil por metro quadrado na época.

A construção do edifício também atravessou um período de incerteza. O cronograma inicial previa a entrega em 2016, mas o prédio só ficou pronto em 2020.

“O nosso cronograma era para terminar o prédio em 2016. Terminou em 2020, quatro anos depois. Se eu tivesse terminado em 2016, ia ter um problema, porque o aluguel estava a R$ 100 o metro. E quando eu terminei em 2020, estava R$ 225 o metro”, afirma.

A demora fez com que Birmann fosse questionado pelo mercado sobre a decisão de concluir um empreendimento desse porte em um momento considerado desafiador. “Eu fiquei com fama de louco. Louco que está fazendo um prédio nessa hora na Faria Lima. Eu nunca tive essa opção de fazer ou não fazer. É um projeto que você faz quando dá, não é quando você quer”, diz.

Com a entrega em 2020 e a valorização dos escritórios na região, a percepção do mercado mudou.

“Quando terminou em 2020, em vez de louco, você é um gênio, um momento perfeito, tudo perfeito. Mas eu fiz só o que eu tinha que fazer, nem gênio, nem louco. Talvez um pouco louco, mas certamente não gênio”, afirma.

A trajetória do B32 também foi marcada por uma reestruturação financeira da própria companhia. Segundo Birmann, em 2020 a empresa enfrentou uma crise de liquidez e precisou reorganizar suas obrigações.

“Algumas pessoas falam que eu quase quebrei, mas na verdade eu quebrei. Aí eu fiz um plano, uma planilha. Cada dívida que eu tinha. E na época eu tinha, entre dívidas e obrigações, US$ 300 milhões”, afirma.

O empresário diz que a estratégia foi reorganizar os ativos para quitar os compromissos financeiros. No fim do processo, o B32 acabou sendo o principal ativo remanescente.

“Dos sete ativos só sobrou um, que é isso aqui. Se no sucesso fracassamos, no fracasso fomos bem-sucedidos. Porque com aquele, a gente quase quebrado lá, conseguiu resolver”, afirma.

Para Birmann, a conclusão desse ciclo teve um significado pessoal além do resultado financeiro.

“É uma coisa que você não teria orgulho, mas eu tenho. Orgulho de ter. Nós pagamos tudo, todos os nossos passivos”, diz.