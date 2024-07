Rafaela Silva chega nas semifinais e perde medalha de bronze no judô

A judoca Rafaela Silva perdeu para sua rival Haruka Funakubo, nesta segunda-feira, 29, na disputa pelo bronze pelo judô, nas Olimpíadas de Paris. A brasileira foi desclassificada em sua luta por uma projeção de cabeça no tatame e ficou sem a medalha.

O confronto contra a Funakubo, considerada a 6ª melhor do mundo no judô, ocorreu após Rafaela selar sua vitória por ippon contra a georgiana Eteri Liparteliani nesta manhã. Ambas foram até o golden score com duas penalidades cada - ou seja quem levasse a próxima penalidade perderia.

Neste domingo, 28, Willian Lima e Larissa Pimenta conseguiram as primeiras medalhas do Brasil nos Jogos em Paris. O atleta conquistou o prata na categoria de até 66kg, já a 'Pimentinha' levou o bronze na categoria de até 52kg.