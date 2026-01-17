Djokovic afirma que vício pela adrenalina do tênis adia aposentadoria

O sérvio Novak Djokovic afirmou neste sábado, 17, que afasta, por ora, qualquer plano de aposentadoria. Aos 38 anos, o jogador disse que a sensação em quadra segue sendo um dos principais motivos para continuar competindo.

Djokovic está prestes a disputar seu 21º Aberto da Austrália e segue entre os favoritos ao título, atrás apenas do atual campeão, o italiano Jannik Sinner, e do número um do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.

O torneio é disputado no Melbourne Park, onde o sérvio já conquistou dez títulos.

Mesmo tendo reduzido o número de torneios no calendário, o ex-líder do ranking mundial afirmou que ainda não pensa em deixar o esporte.

"Para ser sincero, ainda estou vivendo meu sonho", disse às vésperas do primeiro Grand Slam do ano. "É a paixão e o amor pelo jogo. É a interação com as pessoas. É a energia que você sente quando entra em quadra."

"Essa descarga de adrenalina é quase como uma droga. Acho que muitos dos melhores atletas de diferentes esportes podem se identificar com isso. Pelo menos, já ouvi alguns falarem sobre isso", afirmou.

Com as aposentadorias de Roger Federer e Rafael Nadal, o sérvio diz ser constantemente questionado sobre quando seguirá o mesmo caminho. "Tenho sido muito questionado, obviamente, sobre a data da minha aposentadoria, mas não quero falar nem pensar nisso ainda, porque estou aqui, estou competindo", declarou.

Ele acrescentou que só abordará o tema quando, realmente, for acontecer. "Quando chegar a hora e a decisão for tomada, compartilharei com todos vocês, e então poderemos falar sobre a turnê de despedida. Mas, no momento, ainda sou o número quatro do mundo, ainda estou competindo no mais alto nível e acho que não há necessidade de chamar a atenção para esse assunto."

Sobre o Australian Open, Djokovic disse estar confiante, apesar de relatar um leve cansaço nas pernas. Segundo ele, em um bom dia, ainda é capaz de vencer qualquer adversário.

*Com informações da AFP