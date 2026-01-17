Esporte

Palmeiras x Mirassol: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

Partida entre Palmeiras x Mirassol é válida pelo Campeonato Paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 06h43.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste sábado, 17, às 20h30, na Arena Barueri, em São Paulo. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão ao vivo na Record, na CazéTV (YouTube) e na HBO Max.

O confronto marca o reencontro de duas equipes que já se enfrentaram 17 vezes na história, com ampla vantagem para o Verdão: são nove vitórias do Palmeiras, quatro empates e quatro triunfos do Mirassol. No entanto, os duelos em casa mostram um histórico mais equilibrado: em nove partidas como mandante, o time da capital venceu quatro, empatou três e perdeu duas.

O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe alternativa nesta fase inicial do estadual, mas com nomes de destaque e jovens promessas. Já o Mirassol, sob o comando de Umberto Louzer, tenta surpreender o atual campeão brasileiro com um elenco competitivo e experiente.

Onde assistir ao vivo Palmeiras x Mirassol hoje pelo Paulistão?

O jogo deste sábado, às 20h30, entre Palmeiras e Mirassol terá transmissão ao vivo na Record (TV aberta), no canal CazéTV (YouTube) e na plataforma de streaming HBO Max.

Como assistir online Palmeiras x Mirassol hoje?

A partida estará disponível ao vivo online pelo canal CazéTV (YouTube) e pela plataforma de streaming HBO Max.

Prováveis escalações de Palmeiras x Mirassol

  • Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Larson, Marlon Freitas e Maurício; Allan, Vitor Roque e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
  • Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon e Lucas Mugni; Alesson e André Luís (Negueba). Técnico: Umberto Louzer.
