Jornalista Erlan Bastos morre de tuberculose peritoneal; entenda a doença

O jornalista Erlan Bastos, de 32 anos, morreu na manhã deste sábado, 17, em Teresina, em decorrência de tuberculose peritoneal, uma forma rara da doença. O diagnóstico foi confirmado pelo Hospital Natan Portella, onde ele estava internado, segundo informou a família.

A tuberculose peritoneal é uma manifestação extrapulmonar da tuberculose, ou seja, não afeta os pulmões. A doença provoca inflamação do peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal, e costuma evoluir de forma lenta, com sintomas pouco específicos.

Dor abdominal, febre, distensão do abdômen e ascite estão entre as manifestações mais comuns, o que dificulta o diagnóstico.

Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, a doença pode surgir a partir da disseminação da bactéria pelo sangue após uma infecção pulmonar primária ou por comprometimento do trato intestinal. A combinação de sintomas inespecíficos e evolução gradual torna o reconhecimento clínico desafiador.

Estudos indicam que a tuberculose peritoneal responde por cerca de 1% a 2% de todos os casos da doença. O diagnóstico costuma ser estabelecido a partir da análise conjunta de dados clínicos, exames laboratoriais e de imagem, além de testes específicos, como cultura micobacteriana, análise microscópica de secreções e tecidos, testes de amplificação de ácido nucleico e radiografia de tórax.

O tratamento é feito com medicamentos específicos para tuberculose, administrados por vários meses, e apresenta melhores resultados quando iniciado precocemente.

Os primeiros sintomas de Erlan Bastos

Em dezembro de 2025, Erlan Bastos passou mal ao vivo durante um programa que apresentava na NC TV Amapá. Na ocasião, foi internado após relatar fortes dores no peito e na região abdominal, além de fraqueza e episódios de suor frio.

O velório acontece neste sábado, 17, na funerária Pax União, na Avenida Miguel Rosa, no Centro-Sul de Teresina. O sepultamento está marcado para as 8h de domingo, 18, no Cemitério São Judas Tadeu, na Zona Leste da capital.