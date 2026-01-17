Esporte

Jogos de hoje, sábado, 17 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 06h05.

O clássico entre Manchester United x Manchester City pela Premier League, o duelo entre Real Madrid x Levante pelo Campeonato Espanhol, e o confronto estadual Athletico-PR x Coritiba pelo Paranaense são os destaques do futebol neste sábado, 17.

A agenda do dia também inclui partidas do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Copinha, Campeonato Alemão, Italiano, Inglês, Francês, Espanhol, Holandês, Saudita e outros estaduais e ligas internacionais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês

  • 9h30 - Manchester United x Manchester City - Disney+
  • 12h - Chelsea x Brentford - ESPN e Disney+
  • 12h - Liverpool x Burnley - ESPN 4 e Disney+
  • 12h - Leeds x Fulham - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 12h - Tottenham x West Ham - Disney+
  • 12h - Sunderland x Crystal Palace - Disney+
  • 14h30 - Nottingham Forest x Arsenal - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h - Real Madrid x Levante - ESPN e Disney+
  • 12h15 - Mallorca x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
  • 14h30 - Osasuna x Oviedo - Disney+
  • 17h - Betis x Villarreal - Xsports e Disney+

Campeonato Italiano

  • 11h - Udinese x Inter de Milão - CazéTV e Disney+
  • 14h - Napoli x Sassuolo - ESPN 4 e Disney+
  • 16h45 - Cagliari x Juventus - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Hoffenheim x Bayer Leverkusen - Canal GOAT, Sportv e OneFootball
  • 11h30 - Borussia Dortmund x St. Pauli - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
  • 11h30 - Hamburgo x Borussia Mönchengladbach - OneFootball
  • 11h30 - Colônia x Mainz - OneFootball
  • 11h30 - Wolfsburg x Heidenheim - OneFootball
  • 14h30 - RB Leipzig x Bayern - Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

Campeonato Paranaense

  • 16h - Athletico-PR x Coritiba - Ric Record e Canal GOAT
  • 17h - Foz do Iguaçu x Andraus - Canal GOAT
  • 17h30 - Londrina x Galo Maringá - Canal GOAT
  • 18h30 - Maringá x Azuriz - Canal GOAT

Campeonato Paulista

  • 16h - Primavera x Novorizontino - HBO Max
  • 17h - Portuguesa x Velo Clube - HBO Max
  • 18h30 - Capivariano x Ponte Preta - HBO Max
  • 20h30 - Palmeiras x Mirassol - Record, CazéTV e HBO Max

Campeonato Carioca

  • 18h30 - Boavista x Fluminense - ge tv e Premiere
  • 18h30 - Bangu x Madureira - Premiere
  • 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - Sportv e Premiere

Copa São Paulo de Futebol Júnior (Oitavas de final)

  • 10h - Ituano x Palmeiras - Record e Xsports
  • 14h30 - Ibrachina x Internacional - Xsports
  • 16h30 - Botafogo x Itaquaquecetuba - Record News e CazéTV
  • 18h30 - RB Bragantino x São Paulo - CazéTV

Copa Africana de Nações

  • 13h - Egito x Nigéria (3º lugar) - BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)

Amistoso

  • 22h - Peñarol x River Plate - Disney+

Qual canal vai passar Manchester United x Manchester City ao vivo?

O clássico Manchester United x Manchester City terá transmissão ao vivo no Disney+, às 9h30.

Onde assistir Real Madrid x Levante ao vivo hoje?

O jogo Real Madrid x Levante terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 10h.

Qual canal vai transmitir Athletico-PR x Coritiba?

O clássico Athletico-PR x Coritiba pelo Paranaense será transmitido na Ric Record e Canal GOAT, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV aberta hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 17.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 17.

Record

  • 10h - Ituano x Palmeiras - Copa São Paulo de Futebol Júnior
  • 16h - Athletico-PR x Coritiba - Campeonato Paranaense
  • 20h30 - Palmeiras x Mirassol - Campeonato Paulista

Band

  • 10h35 - Al Fayha x Damac - Campeonato Saudita
  • 13h - Egito x Nigéria - Copa Africana de Nações
  • 14h30 - Al Nassr x Al Shabab - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 11h30 - Hoffenheim x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 14h30 - RB Leipzig x Bayern - Campeonato Alemão
  • 16h30 - Inter de Santa Maria x Juventude - Campeonato Gaúcho
  • 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - Campeonato Carioca

Premiere

  • 16h30 - Inter de Santa Maria x Juventude - Campeonato Gaúcho
  • 18h30 - Boavista x Fluminense - Campeonato Carioca
  • 18h30 - Bangu x Madureira - Campeonato Carioca
  • 21h30 - Volta Redonda x Flamengo - Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 9h30 - Manchester United x Manchester City - Campeonato Inglês
  • 10h - Real Madrid x Levante - Campeonato Espanhol
  • 11h - Udinese x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 12h - Vários jogos da Premier League
  • 14h30 - Nottingham Forest x Arsenal - Campeonato Inglês
  • 14h30 - RB Leipzig x Bayern - Campeonato Alemão
  • 16h45 - Cagliari x Juventus - Campeonato Italiano

CazéTV (YouTube)

  • 11h - Udinese x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  • 14h30 - RB Leipzig x Bayern - Campeonato Alemão
  • 16h30 - Botafogo x Itaquaquecetuba - Copinha
  • 18h30 - RB Bragantino x São Paulo - Copinha
  • 20h30 - Palmeiras x Mirassol - Campeonato Paulista

Canal GOAT (YouTube)

  • 11h30 - Hoffenheim x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
  • 14h30 - Al Nassr x Al Shabab - Campeonato Saudita
  • 16h - Athletico-PR x Coritiba - Campeonato Paranaense
  • Outros jogos estaduais e da Alemanha

HBO Max

  • Jogos do Campeonato Paulista

Xsports

  • 10h - Ituano x Palmeiras - Copinha
  • 14h30 - Ibrachina x Internacional - Copinha
  • 17h - Betis x Villarreal - Campeonato Espanhol

DAZN

  • 8h - Levante (F) x Real Madrid (F) - Espanhol Feminino
  • 16h45 - Union SG x Mechelen - Campeonato Belga
