Grêmio x São Luiz: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

Partida entre Grêmio x São Luiz é válida pelo Campeonato Gaúcho

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07h00.

Grêmio e São Luiz se enfrentam neste sábado, 17, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho 2026. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere.

Após uma goleada por 4 a 0 sobre o Avenida na estreia, o Tricolor Gaúcho acabou surpreendido em casa ao perder por 1 a 0 para o São José-RS. Com três pontos, o time comandado por Luís Castro é o vice-líder do Grupo B, um ponto atrás do Caxias. Para o confronto, o técnico deve retomar a formação titular usada na primeira rodada, com possibilidade de estreia dos reforços Tetê e Enamorado. O lateral Marlon é dúvida.

Já o São Luiz ainda busca a primeira vitória no estadual. A equipe de Paulo Henrique Marques empatou em 0 a 0 com o Inter de Santa Maria, fora de casa, e em 1 a 1 com o Caxias, em casa, e soma dois pontos, ocupando a quinta colocação do Grupo A.

Onde assistir ao vivo Grêmio x São Luiz hoje pelo Gauchão?

O jogo deste sábado, às 19h, entre Grêmio e São Luiz terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere.

Como assistir online Grêmio x São Luiz hoje?

A partida também estará disponível online pelo Globoplay, que retransmite o sinal do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações de Grêmio x São Luiz

  • Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Balbuena, Kannemann e Viery; Cuéllar (Dodi), Edenilson e Riquelme; William, André Henrique e Aravena. Técnico: Luís Castro.
  • São Luiz: Gabriel Oliveira; Thainler, Marcão, Heitor e Márcio Duarte; Guilherme Escuro, Germano e Araújo; Tontini, DG e Thiago Santos (Weverson). Técnico: Paulo Henrique Marques.
