O que é 'Ippon' e 'Golden Score'? entenda o significado dos termos no judô

Nos Jogos Olímpicos de Paris, o judô é uma das modalidades com maiores expectativas de medalhas para o Brasil. Neste domingo, 28, Willian Lima conquistou a primeira medalha da seleção. O judoca de 24 anos ficou com a prata após ser derrotado em uma disputa contra o japonês Hifume Abe na final da categoria até 66 kg.

Apesar da derrota, o resultado alcançado por Willian foi significativo, pois rendeu a ele a sua primeira medalha em uma Olimpíada.

Mesmo que o esporte não tenha sido criado no Brasil (a modalidade surgiu no Japão), a prática se tornou popular e conquistou atletas de diferente gerações. Muitos deles influenciados pelas conquistas do país em grandes torneios. Não é por caso que o judô é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil: quatro de ouro, quatro de prata e 17 de bronze.

Diante do elevado interesse pela prática, surgem entre as pessoas algumas dúvidas sobre expressões muito comentadas nos confrontos dessas Olimpíadas, como "Ippon" e "Golden Score". Veja a seguir o que cada uma significa no judô.

O que é Golden Score?

O confronto no judô ocorre entre dois judocas, com o propósito de derrubar o adversário e imobilizá-lo por 20 segundos ou conseguir um ippon. Para atingir esses objetivos, várias técnicas e golpes são utilizados pelos lutadores.

A duração da luta é de 5 minutos para a categoria masculina e 4 minutos para a categoria feminina. Se a luta terminar empatada, entra-se no golden score, que não tem limite de tempo, e vence o judoca que pontuar primeiro ou cujo oponente receber uma punição.

As técnicas (wazas) no judô são divididas em dois grandes grupos: nage-waza (técnicas de projeção) e katame-waza (técnicas de domínio no solo).

O que é Ippon?

No judô, o ippon equivale ao gol no futebol. É a pontuação máxima que um lutador pode conseguir em uma luta no esporte.

Por definição, um ippon ocorre quando um lutador projeta seu oponente de costas no tatame com considerável força e controle. Para ser considerado um ippon, a projeção deve ter os seguintes elementos:

O lutador que está sendo projetado precisa cair de costas, com o torso inteiro tocando o tatame. Não pode ser apenas parte das costas;

A projeção precisa ter força, velocidade e controle. Se o lutador simplesmente cair para trás sem uma técnica clara, não será considerada ippon.

O lutador precisa ter controle sobre seu oponente ao mantê-lo no chão por pelo menos alguns segundos. Soltar o oponente imediatamente pode anular o ippon.

A técnica de projeção precisa seguir as regras do judô. Por exemplo, não pode haver agarramento abaixo da cintura.

Como fazer um Ippon?

As técnicas de projeção, também conhecidas como nague-waza, são as mais comuns para se conseguir um ippon. Isso ocorre quando você projeta seu adversário de costas no tatame com força e controle. Algumas técnicas de projeção famosas incluem:

Seoi nague: projeção pelo ombro, onde você carrega o adversário nas costas e o arremessa sobre o ombro.

Uchi mata: técnica de varredura na parte interna da coxa do oponente.

Harai goshi: varredura com o quadril.

Osoto gari: varredura com o pé ou perna externa.

Para conseguir o ippon com essas técnicas, é preciso demonstrar força, equilíbrio e controle ao projetar o adversário de costas no tatame.

Por outro lado, existem outras maneiras de finalizar a luta e marcar ippon:

Por imobilização: também conhecido como osaekomi-waza. Para finalizar a luta, é preciso imobilizar o oponente de costas no tatame por 20 segundos para conseguir a pontuação máxima. As técnicas mais comuns incluem kesa gatame, yoko shiho gatame e tate shiho gatame. O controle do oponente deve ser mantido para evitar que ele escape da imobilização nesse período.

Estrangulamento ou chave de braço: alguns estrangulamentos conhecidos são o hadaka-jime e o okuri eri jime. Já entre as chaves de braço, destacam-se ude garami e waki gatame. É preciso forçar o oponente a se render pela pressão no pescoço ou articulação do braço. Se ele desistir batendo no tatame ou no oponente, o ippon é marcado.

Onde assistir aos Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.