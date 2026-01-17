Flamengo x Volta Redonda: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam neste sábado, 17, às 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere.

O Flamengo, que tem utilizado uma equipe alternativa neste início de estadual, ainda não venceu na competição. A equipe comandada por Bruno Pivetti soma apenas um ponto em dois jogos – um empate e uma derrota – e ocupa a terceira colocação do Grupo B. O Rubro-Negro enfrentou a Portuguesa em jogo adiantado da quinta rodada, o que explica o número maior de partidas.

Para o duelo contra o Voltaço, o técnico Pivetti terá um desfalque certo: o lateral-esquerdo Johnny Góes, que sofreu uma lesão no ombro esquerdo na derrota por 2 a 1 para o Bangu e passou por cirurgia. Gusttavo deve assumir a posição.

O Volta Redonda, por sua vez, tenta se recuperar no Carioca após início oscilante e conta com força máxima diante de sua torcida.

Onde assistir ao vivo Volta Redonda x Flamengo hoje pelo Carioca?

O jogo deste sábado, às 21h30, entre Volta Redonda e Flamengo terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere.

Como assistir online Volta Redonda x Flamengo hoje?

A partida também estará disponível online pelo Globoplay, que retransmite o sinal do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações de Volta Redonda x Flamengo