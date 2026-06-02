Esporte

Brasil define combinações de uniformes na fase de grupos da Copa

Fifa estabelece cores de cada partida e Seleção terá mudanças contra Haiti e Escócia

Seleção brasileira: Amarelinha terá três combinações na Copa (Reprodução / Nike)

Seleção brasileira: Amarelinha terá três combinações na Copa (Reprodução / Nike)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 2 de junho de 2026 às 11h19.

A Seleção Brasileira já conhece as combinações de uniformes que usará na fase de grupos da Copa do Mundo, todas definidas pela Fifa com base no critério de contraste entre as equipes.

Na estreia, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, o Brasil entrará em campo com seu primeiro uniforme: camisa amarela, shorts azuis e meias brancas. O adversário usará vermelho. A combinação é a mesma utilizada no amistoso de domingo, diante do Panamá, no Maracanã.

Para o segundo compromisso, no dia 19, contra o Haiti, a Seleção será obrigada a mudar o visual. O Brasil atuará com o uniforme reserva, formado por camisa e shorts azuis, além de meias pretas. O goleiro também chamará atenção com um uniforme magenta.

Já no fechamento da fase de grupos, diante da Escócia, no dia 24, haverá nova adaptação. A equipe brasileira manterá a camisa amarela, mas jogará com shorts brancos e meias brancas, composição definida pela entidade máxima do futebol para evitar choque de cores em campo.

Definição de uniformes foi feito previamente pela Fifa

A Fifa divulgou previamente o esquema de cores de todas as seleções ao longo da primeira fase, que começa no dia 11. Na abertura, o México, país-sede, atuará de verde, enquanto a África do Sul vestirá amarelo completo.

Segundo o regulamento da competição, a definição dos uniformes é responsabilidade da Fifa, que prioriza, sempre que possível, o primeiro uniforme das seleções. No entanto, quando necessário, pode exigir combinações alternativas para garantir contraste visual adequado entre os times.

Em situações específicas, até a mistura entre peças do uniforme principal e reservas é autorizada, como ocorrerá com o Brasil no duelo contra a Escócia, quando o uso de calções brancos será obrigatório.

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Brasileira Luisa Stefani vence e vai à semifinal de Roland Garros

Brasil chega aos EUA com reforços após final da Champions

Palmeiras abre vantagem e já tem mais de 50% de chance de título no Brasileirão

Vinicius Júnior é o único atleta brasileiro em ranking dos que mais faturaram em 2025

Mais na Exame

Future of Money

Criptomoedas do top 10 caem menos do que o bitcoin em dia de sell-off; worldcoin sobe 11%

Mercados

Ibovespa ensaia recuperação com apoio de bancos e Vale; dólar recua

Esporte

Brasileira Luisa Stefani vence e vai à semifinal de Roland Garros

Ciência

'T. rex dos mares': o predador de 13 metros que dominava os oceanos do Cretáceo