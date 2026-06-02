Brasil define combinações de uniformes na fase de grupos da Copa

A Seleção Brasileira já conhece as combinações de uniformes que usará na fase de grupos da Copa do Mundo, todas definidas pela Fifa com base no critério de contraste entre as equipes.

Na estreia, no dia 13 de junho, contra o Marrocos, o Brasil entrará em campo com seu primeiro uniforme: camisa amarela, shorts azuis e meias brancas. O adversário usará vermelho. A combinação é a mesma utilizada no amistoso de domingo, diante do Panamá, no Maracanã.

Para o segundo compromisso, no dia 19, contra o Haiti, a Seleção será obrigada a mudar o visual. O Brasil atuará com o uniforme reserva, formado por camisa e shorts azuis, além de meias pretas. O goleiro também chamará atenção com um uniforme magenta.

Já no fechamento da fase de grupos, diante da Escócia, no dia 24, haverá nova adaptação. A equipe brasileira manterá a camisa amarela, mas jogará com shorts brancos e meias brancas, composição definida pela entidade máxima do futebol para evitar choque de cores em campo.

Definição de uniformes foi feito previamente pela Fifa

A Fifa divulgou previamente o esquema de cores de todas as seleções ao longo da primeira fase, que começa no dia 11. Na abertura, o México, país-sede, atuará de verde, enquanto a África do Sul vestirá amarelo completo.

Segundo o regulamento da competição, a definição dos uniformes é responsabilidade da Fifa, que prioriza, sempre que possível, o primeiro uniforme das seleções. No entanto, quando necessário, pode exigir combinações alternativas para garantir contraste visual adequado entre os times.

Em situações específicas, até a mistura entre peças do uniforme principal e reservas é autorizada, como ocorrerá com o Brasil no duelo contra a Escócia, quando o uso de calções brancos será obrigatório.