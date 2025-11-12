Esporte

LeBron James volta a liderar a lista dos jogadores mais bem pagos da NBA

Aos 40 anos, o veterano do Los Angeles Lakers voltou à liderança dos ganhos totais entre os atletas da NBA

LeBron James: astro dos Lakers lidera os ganhos da NBA (Steph Chambers/Getty Images)

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09h32.

A temporada mais nova da NBA mal começou e já trouxe de volta um nome conhecido ao topo da lista dos jogadores mais bem remunerados da liga: LeBron James.

Aos 40 anos, o veterano do Los Angeles Lakers voltou à liderança dos ganhos totais entre os atletas da NBA, com soma total de US$ 132,6 milhões, considerando salários e receitas de publicidade.

Depois de ter sido ultrapassado por Stephen Curry na temporada anterior, LeBron recuperou a primeira colocação graças, principalmente, aos contratos comerciais fora das quadras — que superam, inclusive, os vencimentos recebidos pelo clube.

A diferença está fora das quadras

Embora LeBron James tenha apenas o 11º maior salário da liga, com US$ 52,6 milhões, ele lidera com folga quando se trata de receitas com patrocínios e ações de marketing.

São US$ 80 milhões arrecadados com marcas de diversos segmentos, incluindo moda, tecnologia e brinquedos.

Essa diferença explica como o astro dos Lakers conseguiu deixar para trás rivais como Curry, que mesmo recebendo o maior salário da liga — cerca de US$ 59,6 milhões — aparece atrás no ranking geral por ter faturamento menor com publicidade.

Três jogadores superam a marca dos US$ 100 milhões

A elite financeira da NBA nesta temporada conta com apenas três atletas que romperam a barreira dos US$ 100 milhões em ganhos totais:

  • LeBron James (Lakers): US$ 132,6 milhões

  • Stephen Curry (Warriors): US$ 109,6 milhões

  • Kevin Durant (Rockets): US$ 103,3 milhões

Logo atrás, aparece Giannis Antetokounmpo (Bucks), com US$ 99,1 milhões — muito próximo de se juntar ao trio dos nove dígitos.

Estrelas internacionais em destaque

A lista dos 15 jogadores mais bem pagos da liga inclui também atletas de fora dos Estados Unidos. Entre os estrangeiros, destacam-se:

  • Nikola Jokic (Sérvia/Denver Nuggets): US$ 64,2 milhões – 9º lugar

  • Luka Doncic (Eslovênia/Los Angeles Lakers): US$ 61 milhões – 11º lugar

  • Shai Gilgeous-Alexander (Canadá/Oklahoma City Thunder): US$ 58,3 milhões – 12º lugar

Um gigante dos negócios esportivos

Com quase duas décadas e meia de carreira, LeBron acumula mais de US$ 1,88 bilhão em receitas totais. Ele figura entre os quatro atletas que mais lucraram na história do esporte mundial, atrás apenas de Michael Jordan, Tiger Woods e Cristiano Ronaldo.

Esse resultado é fruto de uma trajetória que sempre equilibrou desempenho esportivo e posicionamento estratégico fora das quadras.

LeBron é, inclusive, o único jogador entre os 15 mais bem pagos da NBA que ganha mais com patrocínios do que com salário, uma marca que reafirma seu status de ícone global.

