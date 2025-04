Mesmo aposentado, Michael Jordan segue como o atleta mais bem pago da história

Apesar de estar aposentado há mais de 20 anos, Michael Jordan continua sendo o atleta mais bem pago de todos os tempos, com US$ 4,15 bilhões (aproximadamente R$ 23,59 bilhões), considerando valores ajustados pela inflação. A informação foi revelada pelo site Sportico que divulgou uma lista atualizada com os rendimentos dos esportistas mais ricos da história.

A seguir, com uma grande distância, estão o golfista Tiger Woods e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Woods soma US$ 2,79 bilhões (cerca de R$ 15,86 bilhões), enquanto Ronaldo acumula US$ 2,23 bilhões.

Jordan, que continua a ser o principal nome da NBA (National Basketball Association), obteve cerca de US$ 300 milhões apenas em 2024, com grande parte de sua receita vindo de acordos de patrocínio, principalmente com a a Nike.

A análise de rendimentos foi realizada com base em fontes internas da indústria, pesquisas do Sportico e estimativas históricas publicadas em veículos como Forbes e Sports Illustrated.

O cálculo de ganhos inclui salários, bônus, premiações, contratos de publicidade, royalties, contratos de licenciamento, vendas de mercadorias, direitos de imagem, contratos de livros e taxas por aparições em mídia, além de comissões de design de campos de golfe.

Além disso, os ganhos também consideraram as participações de atletas em empresas patrocinadoras, como a participação de LeBron James na Beats Electronics e de James Harden na BodyArmor, além de acordos como o de Lionel Messi com o Inter Miami, parte de sua negociação com o clube da MLS (Major League Soccer). Não foram considerados rendimentos provenientes de investimentos tradicionais.

Os dados incluem os ganhos durante as carreiras dos atletas e também em seus períodos de aposentadoria, com ajustes de inflação até 2024. No caso de Arnold Palmer e Kobe Bryant, os rendimentos foram calculados até o momento de seus falecimentos. Todos os valores são antes dos impostos e de quaisquer taxas de agentes e advogados.

Os 10 atletas mais bem pagos