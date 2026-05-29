Quem joga contra o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores

Fluminense: tricolor carioca disputa oitavas de final da Libertadores com o argentino Independiente Rivadavia. (Wagner Meier/Getty Images)
Repórter
Publicado em 29 de maio de 2026 às 13h02.
Última atualização em 29 de maio de 2026 às 13h10.
O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores definiu nesta sexta-feira, 29, o adversário do Corinthians na fase de mata-mata da competição.
Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia. A partida de ida será disputada no Rio de Janeiro, enquanto o clube argentino define em casa.
Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Mirassol e Cruzeiro são os brasileiros que avançaram em busca da Glória Eterna.
As equipes terminaram em primeiro ou segundo de seus grupos e garantiram a vaga para o mata-mata.