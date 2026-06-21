Quem é o Ravenna, time da terceira divisão que contratou Ronaldinho Gaúcho

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho acertou contrato com o Ravenna, clube que disputa a Serie C, terceira divisão do futebol italiano. O anúncio surpreendeu o meio esportivo e colocou em evidência uma equipe pouco conhecida fora da Itália, que combina, com a chegada do brasileiro, ambição esportiva e projeção internacional de marca.

Fundado em 1913, o Ravenna tem sede na cidade homônima, na região da Emília-Romanha, e manda seus jogos no Estádio Bruno Benelli. Identificado pelas cores vermelho e amarelo, o clube nunca esteve entre as grandes forças do futebol italiano, mas construiu uma trajetória centenária marcada por acessos, quedas e tentativas de retorno às divisões mais altas do país.

Trajetória de altos e baixos

O momento de maior destaque do clube aconteceu na década de 1990. Em 1993, o Ravenna conquistou pela primeira vez o acesso à Serie B e, nos anos seguintes, somou sete passagens pela segunda divisão italiana — a última delas na temporada 2007/08. A partir daí, dificuldades financeiras e administrativas afastaram a equipe das categorias principais por um longo período.

Atualmente em fase de reconstrução, o clube voltou a disputar a Serie C e tem como meta declarada recuperar espaço no cenário nacional, buscando um novo acesso à Série B com apoio de investimentos e maior exposição da marca.

Fora dos campos desde 2015

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, vencedor da Bola de Ouro em 2005 e ídolo de clubes como Barcelona e Milan, Ronaldinho não disputa uma partida oficial desde que encerrou sua passagem pelo Fluminense, naquele ano. Mesmo afastado dos gramados, o ex-meia continua entre os atletas mais reconhecidos do mundo e mantém forte apelo comercial.

Segundo informações da agência AFP, com base em fontes próximas ao jogador, a apresentação oficial de Ronaldinho pelo Ravenna ocorrerá durante um evento em Miami, nos Estados Unidos, aproveitando a presença do brasileiro no país durante a Copa do Mundo de 2026.

Em depoimento ao jornal La Gazzetta dello Sport, o ex-jogador comentou a expectativa em torno do novo desafio.

"Estou ansioso para voltar a dançar com a bola e escrever um novo capítulo na história com Ignazio Cipriani e toda sua família. O futebol sempre foi uma fonte de alegria para mim e quero trazer esse mesmo espírito para o Ravenna", afirmou Ronaldinho.

Clube evita garantir minutos em campo

A diretoria do Ravenna adotou tom cauteloso ao tratar do papel de Ronaldinho dentro de campo. Em declarações à agência LaPresse, o vice-presidente Ariedo Braida confirmou que o brasileiro assinará contrato com a equipe, mas evitou garantir partidas.

"Ele é um jogador mágico e terá seu contrato; é uma grande conquista para nós. Vai jogar aos 46 anos? Depende, mas digamos que ele terá seu contrato [...] ", disse.

"Ele vai jogar? Isso ainda vamos ver, não podemos descartar a possibilidade. Um campeão como ele está em uma categoria superior e não tem idade", acrescentou Braida em declarações divulgadas pela agência Ansa.

O Ravenna tem como principal objetivo para a próxima temporada o retorno à Serie B italiana, divisão que não disputa desde 2008.

*Com informações da AFP