Neymar na Copa do Mundo: como foi o último jogo do atacante pela seleção brasileira

Neymar voltou a ser convocado para a seleção brasileira após ficar fora desde 2023 e integrará o elenco do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Maior artilheiro da história da seleção, o atacante de 34 anos teve participação incerta durante parte do ciclo mundialista por causa de uma lesão sofrida em sua última partida com a camisa do Brasil. A convocação marca também a primeira presença do jogador em uma lista elaborada pelo técnico Carlo Ancelotti.

Em 17 de outubro de 2023, o Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em partida que terminou com Neymar deixando o gramado após uma entorse no joelho esquerdo.

No dia seguinte ao jogo, exames apontaram ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo do então atleta do Al-Hilal.

O atacante só retornou aos gramados em outubro de 2024, mas permaneceu fora das convocações da seleção brasileira desde a lesão.

Neymar acumula 128 partidas, 79 gols e 58 assistências pela seleção brasileira e disputará a quarta Copa do Mundo da carreira.

Veja a lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)