Onde assistir Brasil x França hoje? Veja horário do amistoso

Brasil e França: equipes se enfrentam em Boston, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Franck FIFE / AFP via Getty Images)
Publicado em 26 de março de 2026 às 07h00.
A seleção brasileira volta a campo hoje para encarar a França em amistoso internacional pela Data Fifa de março. O confronto faz parte da preparação para a Copa do Mundo e abre a sequência de jogos da equipe de Carlo Ancelotti nesta janela internacional.
O amistoso contra a França na quinta-feira será o primeiro jogo do Brasil nesta Data Fifa de março. Depois dele, a equipe de Carlo Ancelotti ainda enfrenta a Croácia no dia 31. A janela ganhou atenção extra depois dos cortes de Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Alisson, com mudanças na lista brasileira às vésperas dos amistosos. Essa partida também serve como uma das últimas avaliações da comissão técnica antes da Copa do Mundo.
A França chega para o amistoso com ao menos uma baixa importante. O zagueiro William Saliba foi cortado por causa de uma lesão recorrente no tornozelo esquerdo, e Didier Deschamps convocou Maxence Lacroix para o lugar. Além disso, o astro Mbappé retornou de lesão e integra o grupo francês.
A TV Globo e SporTV farão a cobertura ao vivo da partida entre Brasil e França. As equipes se enfrentam no Gillette Stadium, em Foxborough. O horário marcado para o amistoso é 17h de Brasília, na quinta-feira, 26.
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Ederson; Wesley, Ibañez (Bremer), Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vinicius Jr.
França (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot e Cherki; Olise, Mbappé e Dembelé.