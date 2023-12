Quem é José Perdiz, nomeado para ser o presidente interino da CBF

Após Ednaldo Rodrigues ser deposto do cargo de presidente da CBF, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o presidente do Superios Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, iria assumir a posição. A ideia é que o advogado fique pelos próximos 30 dias no posto, até que conduza uma nova eleição com os termos do antigo estatuto.

Aos 60 anos, José Perdiz de Jesus atua em tribunais esportivos desde o início da década passada. Ele está no STJD desde 2012, e assumiu a presidência da casa em maio deste ano, em uma cerimônia realizada na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Brasília, onde construiu sua carreira como advogado.

Trajetória

José Perdiz é advogado, formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1988, com especialidade no Direito Civil e no Direito Desportivo. Filho de José de Jesus Filho, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que morreu em dezembro de 2021, o presidente interino da CBF advoga desde 1991.

Em 2012, José Perdiz se tornou membro do STJD do Futebol e presidiu a 5ª Comissão Disciplinar do órgão até 2016. No último ano, Perdiz foi indicado pelos clubes da Série A para integrar uma das nove vagas da composição do Pleno do tribunal — a instância máxima do STJD —, onde ficou até assumir a presidência.

A sua posse, em maio deste ano, foi bastante badalada e contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, da então ministra do Esporte, Ana Moser, e do próprio presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Quando assumiu a presidência da corte, José Perdiz chegou tendo que lidar com o escândalo das apostas esportivas, que veio à tona após investigação do Ministério Público de Goiás.

Ele chegou afirmando que o Brasil iria lutar contra as fraudes novamente — Perdiz relembrou dos escândalos das loterias nos anos 1980 e da Máfia do Apito, em 2005 — e também fez pacto pelo combate ao preconceito ao citar a injúria racial contra Vinicius Junior no Campeonato Espanhol.

— É preciso encarar o racismo como o absurdo fenômeno social que é e tem reverberado no esporte de diversas formas: explícito, estrutural e em forma de piadas que não causam diversão. Não nos negligenciaremos — afirmou José Perdiz.

Com longa experiência na advocacia, José Perdiz já participou de seminários dentro e fora do Brasil. Inscrito na OAB do Distrito Federal, o advogado foi eleito presidente das Comissões Eleitorais da OAB/DF nos triênios 2013/2015, 2016/2018 e 2019/2021.