CBF anuncia que Seleção brasileira jogará amistoso contra Inglaterra em março de 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta segunda-feira, que a seleção do Brasil enfrentará a Inglaterra, na data Fifa de março de 2024. O amistoso acontecerá no dia 23 de março, no Estádio de Wembley, em Londres, na mesma época em que o time treinado por Fernando Diniz jogará contra a Espanha.

A Seleção Inglesa voltará a enfrenta um time sul-americano depois de seis anos — o último confronto havia sido contra o Brasil, em 2017, em um empate sem gols, também em Wembley. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reforçou o desejo de atuar contra equipes europeias e ficou feliz com os confrontos contra Inglaterra e Espanha.

— O objetivo é sempre fechar jogos da Seleção Brasileira contra grandes equipes, especialmente equipes campeãs do mundo, para que possamos ter confrontos de alto nível técnico, que permitam também uma avaliação do desempenho da Seleção Brasileira em testes como estes. Nos jogos contra a Inglaterra e a Espanha, no ano que vem, teremos dois grandes clássicos do futebol mundial e, certamente, dois grandes espetáculos — disse Ednaldo Rodrigues.

Historicamente, o Brasil leva vantagem sobre a Inglaterra em confrontos diretos. Em 26 jogos, são 11 vitórias da seleção brasileira, 11 empates e apenas quatro triunfos dos ingleses. Contudo, a última vez em que o time brasileiro venceu uma partida contra a Inglaterra foi em 2009, em um amistoso que antecedeu a Copa do Mundo de 2010.

Depois disso, foram três amistosos com uma vitória da Inglaterra, em 2013, e dois empates, em 2013 e 2017. O primeiro empate marcou a reabertura do Maracanã, que estava em obras para receber a Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014.

Convocação para as Eliminatórias

O técnico Fernando Diniz divulga nesta segunda-feira, 6, na sede da CBF, Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A lista será para os jogos contra Colômbia no dia 16 de novembro, e Argentina no dia 21 de novembro.

A tendência é que a lista tenha novos nomes em relação a passada. A ausência confirmada será de Neymar, que se lesionou no último jogo contra Uruguai e ficará de fora por seis meses. Além do camisa 10, o volante Casemiro, o lateral Danilo e o atacante Gabriel Jesus, também devem ser desfalques por lesão.