Fluminense fora do mundial? Brasileiros podem ficar fora de competições internacionais; entenda

A Fifa pode proibir clubes brasileiros de disputar competições internacionais. A entidade enviou uma notificação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que o órgão poderá ser suspenso, caso o presidente Ednaldo Rodrigues seja afastado do cargo "por influência indevida de terceiros".

A primeira ação da Fifa seria a exclusão do Fluminense, que disputa o Mundial de Clubes neste mês. Essa "influência" que a entidade alega, é uma alusão a outros cartolas que também foram afastados do cargo.

Um estatuto da Fifa prevê que as associações membros da Fifa, no caso da CBF, são obrigadas a gerir os seus assuntos de forma independente e sem influência a justiça comum. Qualquer violação destas obrigações pode levar a potenciais sanções, diz trecho do documento.

Ednaldo Rodrigues, foi deposto do cargo nesta quinta-feira, 7, em decisão tomada pelos desembargadores da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles definiram ainda que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, assuma a CBF pelo prazo de 30 dias para que conduza uma nova eleição.

Por que Ednaldo Rodrigues foi deposto da CBF?

Em 2018, o MPRJ moveu uma ação contra a CBF por entender que o estatuto da entidade estava em desacordo com a Lei Pelé, que previa peso igualitário entre federações e clubes. Porém, no meio do caminho, o então presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado do cargo por causa de denúncias de assédio sexual.

Ednaldo Rodrigues, que era vice à época, assumiu como interino e negociou o TAC com o MPRJ. A eleição de Caboclo foi anulada, outra marcada e o próprio Ednaldo eleito.

O questionamento dos demais vices que faziam parte da administração de Caboclo é que eles não foram consultados sobre o acordo e que foram prejudicados pelo seu desdobramento, já que também precisaram sair de seus cargos. Além disso, dizem que o juízo de 1º grau não tinha competência para homologar o acordo. Mas afinal, o Fluminense corre risco de não disputar o Mundial de Clubes? Como dito anteriormente, a Fifa proíbe que a justiça comum interfira em decisões das confederações nacionais e que as mesmas devem gerir os seus assuntos de forma independente. O órgão que não estiver dentro dessas normas, poderá sofrer sanções.

A Fifa enviou uma notificação a CBF que pode resultar em uma exclusão das equipes em competições internacionais, ou seja, o Fluminense pode não disputar o Mundial de Clubes.

Até o momento dessa reportagem, nada foi definido e o Fluminense segue para a disputa. O Tricolor enfrenta o Al-Itihad pela semifinal do Mundial no dia 18 de dezembro.