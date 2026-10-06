Professor e RH: como checar trabalho e currículo gerados por ChatGPT?

Texto gerado por IA: professores e recrutadores podem verificar autoria e competência sem depender de detectores (Magnific)
Colaboradora
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12h09.
RESUMO | Detectores de IA não provam que um trabalho escolar ou currículo foi gerado pelo ChatGPT, e a própria OpenAI reconhece que eles marcam textos humanos como artificiais. Para professores, a checagem mais segura combina regra de uso definida antes da entrega, histórico de versões, verificação de fontes e conversa sobre o conteúdo. No RH, o foco está na veracidade das informações, com entrevista estruturada, validação de dados e teste prático curto.
Sete em cada dez estudantes do ensino médio que usam a internet já recorreram a plataformas de inteligência artificial (IA) generativa em pesquisas e atividades escolares, segundo a pesquisa TIC Educação 2024, do Cetic.br. Considerando ensino fundamental e médio, a proporção é de 37%. Só 19% dos alunos, porém, disseram ter recebido orientação de professores sobre como usar a tecnologia nas tarefas.
No recrutamento, a IA aparece dos dois lados. O relatório Future of Recruiting 2024, do LinkedIn, aponta que 37% das empresas já integravam ou testavam IA generativa na contratação, enquanto candidatos usam os mesmos chatbots para revisar e adaptar currículos.
Para checar trabalho e currículo gerados por ChatGPT, o método mais confiável cruza evidências de processo com uma conversa sobre o conteúdo. Detectores servem, no máximo, como ponto de partida para investigar.
Não com confiabilidade suficiente para fundamentar uma advertência. Detectores estimam a probabilidade de ele repetir padrões estatísticos comuns a modelos de linguagem, não determinam a origem do texto. Um texto humano pode ser marcado como artificial, e um texto de IA reescrito pode passar sem alerta.
A OpenAI informa em sua central de ajuda que suas pesquisas não mostraram detectores confiáveis o bastante para decisões com consequências duradouras para estudantes. Ao testar um classificador próprio, a empresa viu trechos de Shakespeare e a Declaração de Independência dos EUA serem rotulados como gerados por IA.
Perguntar ao ChatGPT se ele escreveu determinado texto também não serve como verificação, porque o modelo pode inventar a resposta. A Turnitin, plataforma adotada por universidades, segue a mesma linha: o indicador de escrita por IA aponta porcentagem e trechos suspeitos, mas a empresa orienta que o resultado não seja a única base para uma medida contra o aluno.
Cada problema pede uma checagem diferente. O plágio, um incômodo antigo no meio acadêmico, diz respeito a uma cópia sem atribuição de conteúdo que já existe em sites, livros, artigos ou trabalhos anteriores. Verificadores de similaridade encontram a fonte original.
Já um texto gerado por IA consiste num conteúdo novo na aparência, sem fonte copiada. Pode violar regras de autoria se o uso de IA não era permitido ou precisava ser declarado. Além disso, revisar a ortografia ou organizar as ideias com um chatbot é diferente de entregar uma resposta inteira gerada sem compreensão, ou de inserir no currículo um cargo que a pessoa nunca ocupou.
A checagem funciona melhor quando avalia o que o aluno aprendeu, e não a origem do texto. Texto bem escrito, sem erros gramaticais, não indica uso de IA. O sinal relevante é a distância entre o que foi entregue e o que o estudante consegue explicar e defender. Ainda assim, cinco etapas básicas podem ajudar os docentes no processo:
Escolas que usam o Google Workspace for Education podem ativar o relatório de originalidade, que compara o trabalho com páginas da web e livros e aponta trechos sem citação. O recurso detecta plágio, e não texto gerado por ChatGPT. Para ativar:
Com autorização do administrador, o relatório também compara a entrega com trabalhos anteriores da própria escola ou rede. No plano gratuito Fundamentals, o professor pode ativar o recurso em cinco atividades por turma; os planos Teaching and Learning e Education Plus liberam uso ilimitado. Os relatórios ficam disponíveis por 45 dias, de acordo com a central de ajuda do Classroom.
No recrutamento, descobrir quem escreveu cada frase importa menos do que confirmar se as informações são verdadeiras. Um currículo revisado pelo ChatGPT pode ser fiel; o problema começa quando a IA transforma experiências modestas em resultados que não existiram. A Society for Human Resource Management (SHRM) recomenda atenção a uma combinação de sinais:
Em geral, sim. Muitos profissionais usam IA para revisar a gramática e organizar experiências são usos aceitos pela maioria das empresas. O problema existe se a IA incluir cargo, habilidade, certificado ou resultado que não existe configura informação falsa, com ou sem IA.