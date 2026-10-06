Professor e RH: como checar trabalho e currículo gerados por ChatGPT?

RESUMO | Detectores de IA não provam que um trabalho escolar ou currículo foi gerado pelo ChatGPT, e a própria OpenAI reconhece que eles marcam textos humanos como artificiais. Para professores, a checagem mais segura combina regra de uso definida antes da entrega, histórico de versões, verificação de fontes e conversa sobre o conteúdo. No RH, o foco está na veracidade das informações, com entrevista estruturada, validação de dados e teste prático curto.

Sete em cada dez estudantes do ensino médio que usam a internet já recorreram a plataformas de inteligência artificial (IA) generativa em pesquisas e atividades escolares, segundo a pesquisa TIC Educação 2024, do Cetic.br. Considerando ensino fundamental e médio, a proporção é de 37%. Só 19% dos alunos, porém, disseram ter recebido orientação de professores sobre como usar a tecnologia nas tarefas.

No recrutamento, a IA aparece dos dois lados. O relatório Future of Recruiting 2024, do LinkedIn, aponta que 37% das empresas já integravam ou testavam IA generativa na contratação, enquanto candidatos usam os mesmos chatbots para revisar e adaptar currículos.

Para checar trabalho e currículo gerados por ChatGPT, o método mais confiável cruza evidências de processo com uma conversa sobre o conteúdo. Detectores servem, no máximo, como ponto de partida para investigar.

Detector de IA funciona para identificar texto do ChatGPT?

Não com confiabilidade suficiente para fundamentar uma advertência. Detectores estimam a probabilidade de ele repetir padrões estatísticos comuns a modelos de linguagem, não determinam a origem do texto. Um texto humano pode ser marcado como artificial, e um texto de IA reescrito pode passar sem alerta.

A OpenAI informa em sua central de ajuda que suas pesquisas não mostraram detectores confiáveis o bastante para decisões com consequências duradouras para estudantes. Ao testar um classificador próprio, a empresa viu trechos de Shakespeare e a Declaração de Independência dos EUA serem rotulados como gerados por IA.

Perguntar ao ChatGPT se ele escreveu determinado texto também não serve como verificação, porque o modelo pode inventar a resposta. A Turnitin, plataforma adotada por universidades, segue a mesma linha: o indicador de escrita por IA aponta porcentagem e trechos suspeitos, mas a empresa orienta que o resultado não seja a única base para uma medida contra o aluno.

Qual a diferença entre plágio e texto gerado por IA?

Cada problema pede uma checagem diferente. O plágio, um incômodo antigo no meio acadêmico, diz respeito a uma cópia sem atribuição de conteúdo que já existe em sites, livros, artigos ou trabalhos anteriores. Verificadores de similaridade encontram a fonte original.

Já um texto gerado por IA consiste num conteúdo novo na aparência, sem fonte copiada. Pode violar regras de autoria se o uso de IA não era permitido ou precisava ser declarado. Além disso, revisar a ortografia ou organizar as ideias com um chatbot é diferente de entregar uma resposta inteira gerada sem compreensão, ou de inserir no currículo um cargo que a pessoa nunca ocupou.

Como o professor pode checar se um trabalho foi feito com ChatGPT?

A checagem funciona melhor quando avalia o que o aluno aprendeu, e não a origem do texto. Texto bem escrito, sem erros gramaticais, não indica uso de IA. O sinal relevante é a distância entre o que foi entregue e o que o estudante consegue explicar e defender. Ainda assim, cinco etapas básicas podem ajudar os docentes no processo:

Defina a regra antes da entrega: informe se a IA está proibida, liberada para revisão linguística, liberada para estruturar ideias com declaração de uso ou liberada como parte do trabalho, com apresentação dos prompts;

Peça evidências de processo: histórico de versões no Google Docs ou no Word, rascunho inicial, fichamento e lista de fontes consultadas mostram como o texto foi construído;

Compare com produções anteriores: uma mudança brusca de vocabulário ou de domínio da norma culta em relação às atividades feitas em sala é um indício para conversar, não uma prova;

Confira dois ou três dados do trabalho: peça ao aluno a fonte primária de uma estatística ou citação. Referência inexistente transforma a suspeita em erro factual verificável;

Converse sobre o conteúdo: em vez de perguntar "você usou ChatGPT?", peça que o aluno explique um parágrafo com as próprias palavras ou justifique a escolha de uma fonte.

Como usar o relatório de originalidade do Google Classroom

Escolas que usam o Google Workspace for Education podem ativar o relatório de originalidade, que compara o trabalho com páginas da web e livros e aponta trechos sem citação. O recurso detecta plágio, e não texto gerado por ChatGPT. Para ativar:

No computador, abra o Google Classroom e entre na turma;

Clique em Atividades e crie uma tarefa ou edite uma existente;

Marque a caixa de verificação de originalidade (plágio);

Depois da entrega, abra o arquivo do aluno;

Clique nas passagens sinalizadas para ver as correspondências e as fontes encontradas;

Avalie cada trecho: termos técnicos e citações identificadas não indicam cópia.

Com autorização do administrador, o relatório também compara a entrega com trabalhos anteriores da própria escola ou rede. No plano gratuito Fundamentals, o professor pode ativar o recurso em cinco atividades por turma; os planos Teaching and Learning e Education Plus liberam uso ilimitado. Os relatórios ficam disponíveis por 45 dias, de acordo com a central de ajuda do Classroom.

Como o RH pode checar um currículo gerado por IA?

No recrutamento, descobrir quem escreveu cada frase importa menos do que confirmar se as informações são verdadeiras. Um currículo revisado pelo ChatGPT pode ser fiel; o problema começa quando a IA transforma experiências modestas em resultados que não existiram. A Society for Human Resource Management (SHRM) recomenda atenção a uma combinação de sinais:

Excesso de palavras-chave da vaga: todos os termos do anúncio reaparecem no currículo, sem exemplo concreto de aplicação;

Resultados sem métrica: conquistas grandes não trazem período, equipe, escopo ou base de comparação;

Progressão de carreira desalinhada: cargo, senioridade e tamanho das responsabilidades não combinam entre si;

Inconsistências de dados: datas, empresas, formação ou certificações divergem entre o currículo e o perfil no LinkedIn.

Usar ChatGPT para fazer currículo é permitido?

Em geral, sim. Muitos profissionais usam IA para revisar a gramática e organizar experiências são usos aceitos pela maioria das empresas. O problema existe se a IA incluir cargo, habilidade, certificado ou resultado que não existe configura informação falsa, com ou sem IA.