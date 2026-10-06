Melissa e Estúdio Campana: a parceria de milhões de pares ganha um novo capítulo

Uma viagem de Humberto Campana aos Lençóis Maranhenses virou o ponto de partida do novo lançamento da Melissa. Inspirada nas lagoas que surgem entre as dunas, a sapatilha Laguna chega ao mercado em 15 de outubro para celebrar duas décadas de colaboração entre a marca e o Estúdio Campana — uma relação que, desde 2004, gerou milhões de pares vendidos no mundo.

O modelo leva para o plástico as formas e a transparência da paisagem brasileira. A proposta combina uma estética minimalista com texturas que remetem ao movimento da água e aberturas que deixam parte dos pés à mostra. Para a Melissa, o lançamento também atualiza uma parceria que ajudou a ampliar seu diálogo com a arquitetura e a arte.

“Os Campana não são apenas parceiros históricos, eles são coautores da própria maturidade estética da Melissa”, afirma Paulo Pedó, gerente de marca da empresa.

Da paisagem ao produto

Segundo Humberto Campana, cofundador do estúdio, a Laguna tem uma diferença em relação às criações anteriores, já que a inspiração veio diretamente da viagem, em vez de partir do trabalho de mobiliário dos designers.

“Me lembrou muito uma cidade futurista, onde as dunas são palácios, e as lagoas são os jardins aquáticos”, diz. O contraste entre a areia branca e a água transparente orientou a criação, assim como as formas de uma paisagem que muda constantemente.

Essa observação se traduziu em uma sapatilha aerada, pensada para conciliar o conceito artístico com o uso cotidiano. “Eu quis fazer uma radiografia da visão que eu tive ao visitar esse espaço, conectando funcionalidade com arte”, afirma Campana.

A mudança de referência também exigiu outra abordagem industrial. Enquanto modelos anteriores exploravam tramas e entrelaçados, a Laguna aposta em acabamentos translúcidos e nos efeitos da luz sobre o plástico. Segundo Pedó, a evolução da produção permitiu trabalhar essas sutilezas no PVC.

Sapaatilha Laguna: modelo assinado pelo Estúdio Campana, com inspiração nos Lençóis Maranhenses (Tainan Basile /Divulgação)

Como levar o design à escala

A colaboração se sustenta na divisão de tarefas entre a criação do estúdio e a capacidade industrial da Melissa. Para Campana, a familiaridade construída ao longo dos anos confere liberdade aos projetos, sem eliminar a busca por novidades.

“Mandamos a poesia, e eles mandam a matemática para que o projeto se materialize e seja viável”, diz Campana.

Pedó afirma que a relação vai além da aplicação de uma assinatura em um produto. O desafio é adaptar a fabricação à proposta dos artistas e reproduzir suas formas em grande escala.

“Nós adaptamos a tecnologia fabril para servir à visão dos artistas, e nunca o inverso”, diz. Na avaliação do executivo, esse trabalho permite ampliar o acesso ao design autoral e preservar as características da criação.

Campana diz dedicar a mesma energia a uma peça de arte e a um calçado. Na produção em escala, porém, entram exigências como função e durabilidade. Segundo ele, a colaboração também aumenta, a cada coleção, a proporção de plástico reciclado na composição.

Para Pedó, a permanência da parceria tem uma explicação comercial. “O maior aprendizado foi constatar que autenticidade constrói longevidade comercial”. O executivo associa essa continuidade à procura por produtos que tenham história e identidade, além da aparência.

A Melissa/Campana Laguna será vendida na Galeria Melissa SP, em Clubes Melissa selecionados, no site e no aplicativo oficial da marca por R$ 250.