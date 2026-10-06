Quem é Ana Elisa, influenciadora eleita deputada federal mais jovem por MG

Aos 21 anos, Ana Elisa Santos Silva (PT) foi eleita deputada federal por Minas Gerais nas eleições deste domingo, 4. Natural de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, a criadora de conteúdo recebeu 524.216 votos e assumirá uma cadeira na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2027.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ana Elisa terminou a disputa como a segunda candidata a deputada federal mais votada no estado, atrás de Nikolas Ferreira (PL).

O resultado também colocou a petista como a mulher mais votada de Minas Gerais para a Câmara dos Deputados. Aos 21 anos, ela se tornou ainda a deputada federal mais jovem já eleita no país.

"Eu devo este resultado nas urnas ao meu esforço, à minha persistência. Mesmo com tantos impasses e com tantas pessoas que me prejudicaram no espectro político, eu continuei ativa. Persisti muito e devo isso à minha construção nas redes sociais", afirmou Ana Elisa após a eleição.

De Divinópolis para a Câmara dos Deputados

Ana Elisa nasceu em Divinópolis, em 31 de agosto de 2005. Filha de uma mulher negra, professora e mãe solo, possui raízes familiares em Oliveira, município localizado na mesma região de Minas Gerais. A família se mudou para Divinópolis em busca de oportunidades de trabalho e estudo.

Estudante de Direito, Ana Elisa atuava como estagiária no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) antes de disputar a eleição. Até poucos meses antes da votação, recebia cerca de R$ 1.700 pelo estágio.

A eleição de 2026 marcou sua primeira candidatura a um cargo público. Segundo Ana Elisa, o convite para concorrer à Câmara dos Deputados ocorreu em março. Antes de entrar na disputa, sua atuação política estava concentrada principalmente nas redes sociais.

Sem ter ocupado anteriormente um cargo eletivo, Ana Elisa iniciará sua trajetória parlamentar diretamente no Congresso Nacional.

Atuação nas redes sociais

Antes da candidatura, Ana Elisa já produzia conteúdos sobre política, direitos sociais, racismo, educação pública, feminismo e trabalho.

Durante a campanha eleitoral, seu perfil no Instagram chegou a aproximadamente 1,9 milhão de seguidores. Após a eleição, a conta passou a reunir cerca de 2 milhões de seguidores.

Mesmo filiada ao PT, Ana Elisa apresentou críticas à própria legenda durante sua atuação política. Entre os pontos defendidos por ela estão a renovação dos quadros partidários e o aumento da participação de jovens e negros nos espaços de poder.

A deputada eleita também defende mudanças na comunicação do partido com a geração Z, termo usado para identificar, em geral, pessoas nascidas entre o fim dos anos 1990 e o início da década de 2010.

"É um momento de nós entendermos que rede social, elege sim, e irmos para as redes sociais. Para as ruas nós já vamos, mas nós precisamos ir para as redes", declarou Ana Elisa.

Votação supera antigo recorde feminino em Minas Gerais?

Os 524.216 votos recebidos por Ana Elisa também a colocaram à frente de nomes da esquerda mineira citados na disputa, como Duda Salabert, Reginaldo Lopes e Rogério Correia.

O número representa mais que o dobro do antigo recorde de votos obtidos por uma mulher candidata a deputada federal em Minas Gerais. A marca anterior pertencia a Duda Salabert, eleita em 2022 com 208.332 votos.

Ana Elisa também chegará à Câmara aos 21 anos, idade que a torna a deputada federal mais jovem da história da Casa, conforme as informações apresentadas.

A idade foi um dos temas abordados durante a campanha. Ao responder a questionamentos relacionados à juventude, Ana Elisa afirmou que idade não é sinônimo de capacidade.

Quais são as pautas defendidas por Ana Elisa?

Entre as propostas apresentadas pela deputada eleita estão o fim da escala 6x1, modelo de jornada no qual o trabalhador exerce suas atividades durante seis dias e folga um, a defesa da educação pública e dos direitos dos trabalhadores, além de ações de combate ao racismo e à desinformação.

A campanha de Ana Elisa também recebeu recursos do partido e de apoiadores. Até setembro, a candidatura havia declarado R$ 876,2 mil em receitas e R$ 629,2 mil em despesas.

Do total arrecadado, aproximadamente R$ 669,8 mil tiveram origem na Direção Nacional do PT.

A candidatura também registrou mais de R$ 100 mil em financiamento coletivo, modalidade de arrecadação na qual apoiadores realizam doações para uma campanha eleitoral, com parte da mobilização realizada pela internet.

Ana Elisa assumirá o mandato na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2027.