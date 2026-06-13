Quem é Bremer? Zagueiro experiente busca espaço na Seleção Brasileira na Copa

Bremer foi um dos zagueiros selecionados pelo técnico Ancelotti para compor o elenco na disputa da Copa do Mundo 2026. O jogador de 29 anos tem 23 convocações pelo Brasil e participará pela segunda vez do torneio.

Antes de se tornar jogador, deixou o trabalhava na lavoura com o pai. Em 2014, ingressou nas categorias de base do Desportivo Brasil, mas estreou como profissional somente em 2017 com a camisa do Atlético-MG.

Bremer se destacou no futebol italiano

As boas atuações do zagueiro despertaram o interesse do futebol europeu. Em 2018, o jogador acertou sua transferência para o Torino, onde se firmou na equipe e iniciou sua carreira internacional. Ao longo de sua passagem pelo clube, ele acumulou 110 jogos, com 13 gols marcados e três assistências.

Em 2022, seu bom desempenho o levou à Juventus, onde está até hoje. Pelo time italiano, tem 122 jogos, com 12 gols marcados e quatro assistências.

Participações em Copas pela Seleção Brasileira

O zagueiro foi convocado pela primeira vez na Seleção Brasileira em 2022, sendo uma das surpresas no elenco para a Copa do Mundo no Qatar. Seu primeiro jogo com a Seleção foi no amistoso contra Gana, em setembro daquele ano.

Nas partidas oficiais pelo Mundial, Bremer estreou contra Camarões, na derrota da Seleção Brasileira por 1 a 0. No jogo seguinte, ele atuou apenas 18 minutos na vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Coreia do Sul.

Já neste ano, o zagueiro atuou nos três amistosos preparatórios para Copa do Mundo. Ele foi titular contra a França e Panamá, saiu do banco para atuar contra o Egito, mas permaneceu no banco contra a Croácia.

Perfil de Bremer, zagueiro da seleção brasileira

O jogador se destaca NO jogo aéreo, além do ótimo posicionamento e eficiência nas recuperações de bola.

Inclusive, após passar pela escola italiana, o jogador teve mais facilidade em atuar nas chamadas linhas baixas de defesa (quando o setor fica mais recuado do que o normal) e até mesmo com um sistema de três defensores.