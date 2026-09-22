Assistir aos campeões da NBA no Madison Square Garden custará uma pequena fortuna

RESUMO | Com o início da temporada 2026-27 da NBA se aproximando, a demanda por ingressos para acompanhar os jogos do New York Knicks no mercado secundário registrou um salto impressionante de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Assistir a uma partida do New York Knicks no Madison Square Garden não será nada barato para os torcedores na próxima temporada da NBA. Após encerrarem um longo jejum de 53 anos sem títulos e conquistarem o campeonato na temporada passada — quando os assentos mais baratos das finais chegaram a custar mais de US$ 7.500 (cerca de R$ 41.250) —, a euforia da torcida elevou drasticamente o patamar de preços no mercado secundário para a temporada 2026-27.

Dados da plataforma online StubHub apontam que a demanda pelos ingressos dos atuais campeões está 60% maior do que no ano passado, enquanto as buscas na internet dispararam 174%. Além disso, a fidelidade dos torcedores se reflete no perfil de compra: 67% dos clientes da plataforma são compradores recorrentes, superando os 55% registrados na temporada passada.

Preços exorbitantes para a estreia e o duelo de Natal

O reflexo dessa alta procura pode ser visto nos valores cobrados para os principais jogos da temporada regular. Para a partida de estreia dos Knicks em casa, agendada para o dia 20 de outubro contra o Philadelphia 76ers, os ingressos no StubHub variam de US$ 1.314 (aproximadamente R$ 7.227) até impressionantes US$ 36.210 (cerca de R$ 199.155). Outras plataformas como Vivid Seats, SeatGeek e Ticketmaster registram patamares semelhantes, com bilhetes que podem chegar a picos de US$ 52.650 (cerca de R$ 289.575) para os setores mais exclusivos sem código de acesso, segundo reportagem do The Athletic.

Outro evento que movimenta intensamente o mercado secundário é a repetição das finais da NBA contra o San Antonio Spurs, marcada para o dia de Natal. Na mesma plataforma StubHub, os bilhetes para este clássico natalino são comercializados entre US$ 556 e US$ 25.153 (aproximadamente R$ 3.058 e R$ 138.341, respectivamente), consolidando os Knicks como a principal atração de bilheteria da liga tanto em casa quanto nos ginásios adversários.

Knicks suspendem venda de ingressos individuais

A euforia em torno do New York Knicks após o título histórico da última temporada gerou um imbróglio inesperado na bilheteria oficial da franquia. A diretoria do Madison Square Garden Sports anunciou a suspensão temporária das vendas de ingressos individuais após admitir que houve um erro de cálculo nos valores divulgados quando as entradas foram colocadas à disposição dos torcedores.

Diante da repercussão dos preços elevados — que incluíam bilhetes para o anel superior na estreia contra o Philadelphia 76ers custando mais de US$ 1.000 (cerca de R$ 5.500) —, a organização garantiu que os preços serão recalculados, aplicando um teto baseado nos valores do ano passado acrescidos de um reajuste médio de 12%. Além disso, o clube confirmou que todos os torcedores que já haviam adquirido ingressos individuais com a tabela incorreta receberão o reembolso integral da diferença, de acordo com o The Athletic.

A histórica campanha do New York Knicks na temporada passada

A última temporada da NBA entrou de vez para a história da franquia e para o coração dos torcedores nova-iorquinos ao coroar uma campanha inesquecível que encerrou um jejum de 53 anos sem títulos da liga.

O ápice dessa jornada culminou nas Finais da NBA, onde os Knicks cruzaram o caminho do tradicional San Antonio Spurs. A equipe de Nova York foi dominante durante toda a série e fechou o confronto vencendo por 4 a 1.

Por que os preços dos ingressos dos Knicks dispararam?

A alta é impulsionada pela conquista do título da NBA após um jejum de 53 anos, gerando uma valorização recorde na demanda do mercado secundário.

Quanto custam os ingressos para a estreia dos Knicks em casa contra os 76ers?

Os valores no StubHub iniciam em US$ 1.314 (cerca de R$ 7.227) e podem alcançar até US$ 36.210 (cerca de R$ 199.155).

Qual é o aumento na demanda de buscas pelos ingressos em relação ao ano passado?

As buscas na plataforma StubHub registraram um crescimento de 174% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Quanto custam os bilhetes para o jogo de Natal contra o San Antonio Spurs?

Os preços variam de US$ 556 (aproximadamente R$ 3.058) até US$ 25.153 (cerca de R$ 138.341) no StubHub.

A torcida dos Knicks viaja para acompanhar os jogos fora de casa?

Sim, o fenômeno de popularidade se estende aos jogos como visitante: 25% dos compradores de ingressos para partidas fora de casa baseiam-se em Nova York, Nova Jersey ou Connecticut.