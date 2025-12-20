Anthony Joshua nocauteia Jake Paul no sexto round

Nesta sexta-feira (19), o bicampeão mundial de pesos-pesados, Anthony Joshua, venceu o ex-youtuber Jake Paul por nocaute no sexto round. O confronto foi a luta principal do evento de boxe realizado no Kaseya Center, em Miami, e transmitido pela Netflix.

Joshua é considerado um dos maiores boxeadores da geração e mostrou superioridade desde o início. Paul, profissional no boxe há apenas cinco anos, se movimentou bastante nos primeiros rounds, evitando qualquer trocação franca com o adversário.

Mas, por volta do quinto round, começou a demonstrar sinais de cansaço, deu abertura para o inglês e sofreu dois knockdowns.

No sexto round, o ex-campeão mundial dos pesos-pesados derrubou o adversário mais duas vezes. No segundo knockdown, considerado definitivo, o árbitro interrompeu a luta, decretando o nocaute aos 1min31s.

Após o confronto, Jake Paul contou que quebrou o maxilar com a sequência de golpes sofridas. Essa foi a primeira vez que o ex-youtuber enfrentou alguém da elite do boxe ainda na ativa.

Ringside highlights of Jake vs Joshua #JakeJoshua pic.twitter.com/6pLaXp3Eed — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 20, 2025

Jake Paul no mundo das lutas

Paul, conhecido mundialmente por sua carreira como influenciador digital, migrou para o boxe nos últimos anos e tem chamado a atenção por sua capacidade de atrair grandes públicos para suas lutas, construindo uma trajetória que inclui vitórias sobre nomes como Mike Tyson e Julio César Chávez Jr.

Agora, o americano soma duas derrotas. Ele também acumula 12 vitórias, com sete nocautes.

Já Joshua, que estava sem lutar desde setembro do ano passado, agora tem 29 vitórias e quatro derrotas, com 26 nocautes.