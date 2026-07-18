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Fase de grupos copa 2026

Nem Argentina, nem Espanha: final da Copa chega com empate nos palpites, segundo Mercado Pago

Levantamento do Bolão 2026 mostra Argentina e Espanha com 46% dos palpites cada entre 9,8 milhões de participantes no Brasil

Os atacantes Lionel Messi, da Argentina, e Lamine Yamal, da Espanha (AFP)

Os atacantes Lionel Messi, da Argentina, e Lamine Yamal, da Espanha (AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de julho de 2026 às 12h00.

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Após resultados que contrariaram a maioria dos palpites nas semifinais, os brasileiros chegam à decisão divididos entre Argentina e Espanha. Cada seleção recebeu 46% das previsões feitas pelos 9,8 milhões de participantes do Bolão 2026, enquanto 8% apostam em uma definição nos pênaltis.

O levantamento mostra que a preferência dos brasileiros está dividida entre as duas finalistas, sem que uma delas concentre vantagem significativa nas previsões. O empate técnico entre Argentina e Espanha indica um cenário de indefinição para a decisão do torneio.

Na disputa pelo terceiro lugar, o panorama é diferente. A França concentra 70% dos palpites para vencer a Inglaterra, e o placar de 2 a 1 para os franceses é o resultado mais escolhido pelos participantes.

As previsões para as semifinais ficaram distantes dos resultados registrados em campo. No confronto entre França e Espanha, 60% dos participantes acreditavam na classificação francesa, enquanto apenas 18% apostavam na seleção espanhola. O resultado de 2 a 1 para a França foi o mais apontado, com 40,5% dos palpites. Já a vitória da Espanha por 2 a 0, que garantiu a vaga na final, foi prevista por menos de 1% dos participantes.

Confronto entre Inglaterra e Argentina surpreendeu participantes

Na outra semifinal, o equilíbrio foi maior. A Inglaterra recebeu 46% das apostas, contra 42% da Argentina, enquanto 12% dos participantes acreditavam que a decisão seria definida nos pênaltis. Apesar do leve favoritismo inglês, a vitória argentina por 2 a 1, que classificou a equipe para a decisão, apareceu como o segundo placar mais votado, reunindo 23,4% dos palpites.

Com o encerramento do torneio se aproximando, o Bolão 2026 segue registrando o comportamento dos participantes ao longo da competição. A plataforma permite que os usuários façam previsões sobre os confrontos e acompanhem os resultados das partidas até a definição do campeão.

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