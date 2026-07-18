França x Inglaterra: quantos milhões a Fifa paga para o terceiro lugar?

Além da "medalha de bronze", a disputa entre França e Inglaterra pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, hoje, às 18h (de Brasília), em Miami, também tem um peso considerável no bolso. A Fifa irá pagar 29 milhões de dólares (R$ 148,3 milhões) à seleção que terminar em terceiro.

O quarto colocado recebe 27 milhões de dólares (R$ 138,1 milhões) — 2 milhões de dólares (R$ 10,2 milhões) a menos.

A diferença cresce quando comparada às seleções eliminadas nas quartas de final: quem ficou entre a quinta e a oitava posição recebeu 19 milhões de dólares (R$ 97,2 milhões).

No topo da tabela, o campeão da Copa leva 50 milhões de dólares (R$ 255,8 milhões), enquanto o vice fica com 33 milhões de dólares (R$ 168,8 milhões).

Além do dinheiro

As duas seleções chegam à partida após derrotas duras nas semifinais: a França perdeu por 2 a 0 para a Espanha, e a Inglaterra sofreu virada diante da Argentina, sendo derrotada por 2 a 1.

Ainda assim, o duelo carrega apelo simbólico para os franceses, pois será a despedida do técnico Didier Deschamps, no comando da seleção desde 2012. A equipe já havia sido campeã em 2018 e vice em 2022, e buscava a terceira final consecutiva.

Já a Inglaterra tenta alcançar sua melhor campanha em Copas desde o título de 1966. Desde então, os melhores resultados da seleção foram dois quartos lugares, em 1990 e 2018.

Artilharia segue em aberto

A disputa pela artilharia da Copa também segue indefinida. Mbappé lidera ao lado de Messi, com oito gols cada, enquanto os ingleses Kane e Bellingham aparecem logo atrás, com seis gols cada um.