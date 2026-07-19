Argentina x Espanha: horário e onde assistir à final da Copa do Mundo hoje

É hoje! Depois de mais de um mês de competição, o mundo do futebol finalmente conhecerá seu novo campeão. Espanha e Argentina entram em campo neste domingo, 19, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para decidir o título da Copa do Mundo de 2026.

Antes da grande decisão, a Inglaterra já garantiu seu lugar no pódio: neste sábado, 18, a seleção venceu a França por 6 a 4 e ficou com o terceiro lugar do torneio, sua melhor campanha em Copas desde o título de 1966.

Em Miami, os ingleses levaram a melhor com gols de Declan Rice, Konsa, Bukayo Saka, três vezes, e Bellingham. Mbappé, duas vezes, Barcola e Dembelé descontaram.

Como chegam as equipes para o jogo

A Espanha chega embalada após uma campanha dominante no torneio. Líder do Grupo H, à frente de Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita, a equipe comandada por Luis de la Fuente eliminou Áustria, Portugal, Bélgica e França no mata-mata até chegar à decisão.

Na semifinal, não deu chances aos franceses e venceu por 2 a 0, com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. Com atuações consistentes do início ao fim, a Fúria busca o bicampeonato mundial, repetindo o título de 2010 e encerrando um jejum de 16 anos.

Já a Argentina, atual campeã mundial, também fez uma campanha sólida, mas com emoções até a última rodada. Líder do Grupo G — que teve ainda Áustria, Jordânia e Argélia —, a seleção superou Cabo Verde, Egito, Suíça e Inglaterra no mata-mata, em jogos marcados por viradas e desempates nos minutos finais ou na prorrogação.

Vale lembrar que, na disputa contra os egípcios, a seleção estava perdendo por 2 a 0 e conseguiu uma virada na reta final.

Na semifinal, a Albiceleste bateu a Inglaterra por 2 a 1: Anthony Gordon abriu o placar para os ingleses, Enzo Fernández empatou, e Lautaro Martínez decidiu nos acréscimos. Os argentinos agora tentam o quarto título mundial — o segundo seguido, após a conquista de 2022.

Prováveis escalações

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes e Enzo Fernández; Julián Álvarez e Lionel Messi.

Técnico: Lionel Scaloni.

Espanha

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Técnico: Luis de la Fuente.

Onde assistir Espanha x Argentina

A decisão entre Argentina e Espanha terá transmissão ao vivo pelas seguintes plataformas: