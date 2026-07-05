Que horas começa o jogo do Brasil hoje? Horário e onde assistir

O Brasil entra em campo neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Horário e onde assistir

O jogo começa às 17h e terá transmissão ao vivo em diversas plataformas:

TV aberta: Globo e SBT;

Globo e SBT; TV fechada: sportv e N Sports;

sportv e N Sports; Streaming: Globoplay, Ge TV (YouTube) e CazéTV (YouTube).

Como as seleções chegam para o confronto

A equipe de Carlo Ancelotti busca confirmar a vaga nas quartas de final depois de vencer o Japão por 2 a 1 na segunda fase do Mundial. Do outro lado, a Noruega chega embalada por uma vitória sobre a Costa do Marfim por 2 a 1 e aposta em Erling Haaland, principal referência ofensiva da equipe, para surpreender o Brasil e avançar de fase.

O que está em jogo?

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Caso avance, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.

A partida das quartas de final está prevista para o dia 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.