Quantos gols Haaland fez contra o Brasil?

A grande esperança de gols da Noruega para o duelo desta tarde contra o Brasil, Erling Haaland é um dos principais atacantes do mundo hoje.

Seu desempenho na Copa do Mundo de 2026 vem chamando a atenção: ele já balançou a rede cinco vezes nesta edição em apenas três jogos disputados.

Haaland contra o Brasil

Mesmo com todo esse faro de gol, o "viking", não havia marcado nenhum gol contra a seleção brasileira até o confronto entre Brasil e Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Antes desse duelo, os registros disponíveis indicavam que o astro norueguês nunca havia enfrentado a seleção principal do Brasil em uma partida oficial ou amistosa.

Haaland vs Vini Jr.

O duelo também colocou frente a frente duas das maiores referências do futebol mundial da atualidade: Haaland e Vinícius Júnior. A partida ganhou contornos históricos para os noruegueses, que buscavam repetir o feito de 1998, quando derrotaram o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo disputada na França

Além de seu desempenho recente pela seleção, Haaland chegou ao confronto consolidado como o maior artilheiro da história da Noruega. O atacante acumulava 60 gols internacionais em pouco mais de 50 partidas pela equipe nacional, demonstrando uma média impressionante de gols desde sua estreia em 2019.