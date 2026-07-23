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Fase de grupos copa 2026

Boca Juniors x O'Higgins: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana hoje

O confronto entre argentinos e chilenos será pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

Miguel Merentiel: Boca Jr e O'Higgins se enfrentam pelos playoffs da Copa Sul-Americana (Reprodução/Instagram/@bocajrs)

Miguel Merentiel: Boca Jr e O'Higgins se enfrentam pelos playoffs da Copa Sul-Americana (Reprodução/Instagram/@bocajrs)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 23 de julho de 2026 às 14h09.

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Boca Juniors e O'Higgins se enfrentam nesta quinta-feira, 23, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 21h30, na La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.

O Boca Juniors começou o ano disputando a Libertadores. Porém, após terminar na terceira colocação do Grupo D do torneio, atrás de Universidad Católica e Cruzeiro, ganhou a chance de disputar os playoffs da Sula.

Já o O’Higgins, por sua vez, esteve na chave do São Paulo na Copa Sul-Americana e ficou na segunda colocação, após somar 10 pontos.

Onde assistir Boca Juniors x O'Higgins

O duelo entre Boca Juniors e O'Higgins terá transmissão da ESPN e Disney+.

Que horas é o jogo Boca Juniors x O'Higgins?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Boca Juniors e O'Higgins

Boca Juniors

Montero; Gorosito, Figal, Ayrton Costa e Blanco; Paredes, Delgado, Flores, Aranda e Villa; Merentiel.

Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

O'Higgins

Carabalí; Faúndez, Brizuela, Robledo, Pavez, Felipe Ogaz, Juan Lavia, González, Sarrafiore, Yañez e Castillo.

Técnico: Lucas Bovaglio.

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