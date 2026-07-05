Qual vai ser o placar de Brasil x Noruega hoje? ChatGPT aposta em 2 a 1

Um levantamento da Ranqia, empresa especializada em monitoramento de respostas de inteligência artificial, aponta qual a "aposta" do ChatGPT para confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo.

O estudo foi realizado neste domingo, com dezenas de consultas independentes feitas ao modelo em português e com busca na web ativada.

Segundo o relatório, o resultado mais recorrente nas respostas da IA é uma vitória brasileira por 2 a 1.

Esse placar concentra 80,6% das previsões explícitas identificadas pela Ranqia. O empate por 1 a 1 aparece em 11,8% dos casos, enquanto o placar de 1 a 0 para o Brasil surge em 7,5% das respostas. O estudo informa ainda que nenhuma das amostras monitoradas apontou vitória da Noruega como cenário principal.

Favoritismo do Brasil

A análise mostra que o favoritismo brasileiro é uma constante ao longo dos seis temas avaliados. Nas respostas sobre probabilidade de vitória, o ChatGPT atribui ao Brasil uma média de 54,7% de chances de vencer nos 90 minutos, contra 24,7% de probabilidade de empate e 21% de vitória norueguesa. Quando são considerados prorrogação e pênaltis, a chance de classificação brasileira sobe para 64,5%.

Apesar do favoritismo, a formulação predominante identificada pela Ranqia é a de que o Brasil é um “favorito claro, mas não esmagador”. Essa interpretação aparece repetidamente nas respostas monitoradas e resume o tom adotado pela IA ao analisar o confronto.

Haaland, o perigo

O principal nome da Noruega no estudo é Erling Haaland. O atacante é citado nos seis temas analisados e aparece como o jogador com maior probabilidade média de marcar gol na partida, com 46,3%. Vinícius Júnior surge logo atrás, com 43,6%. A pesquisa destaca que Haaland lidera os rankings de artilheiros em 59% das respostas produzidas pelo modelo.

No quesito posse de bola, o consenso é ainda maior. Em 100% das respostas avaliadas, o Brasil foi apontado como a equipe com mais chances de controlar a posse durante a partida. A projeção média encontrada pela Ranqia indica 60,5% de posse para a seleção brasileira e 39,5% para a Noruega.

Prorrogação?

O estudo também conclui que a IA considera mais provável uma definição do confronto ainda no tempo regulamentar. A média das respostas aponta 72% de chance de o jogo ser resolvido nos 90 minutos, contra 28% de possibilidade de prorrogação e eventuais disputas por pênaltis.

A pesquisa também mapeou as fontes mais influentes nas respostas. A Reuters aparece como o domínio de maior influência, presente em todos os temas monitorados, com participação média de 51% e taxa de aproveitamento de 80,7% entre os conteúdos consultados e efetivamente citados. O relatório conclui que os sites de apostas fornecem grande parte da base numérica utilizada pela IA, enquanto veículos jornalísticos e analíticos têm papel central na construção final das respostas.

Confira aqui o relatório completo da análise da Ranquia