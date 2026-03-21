Nike lança 'Amarelinha' clássica como uniforme da Seleção na Copa 2026

A Nike apresentou neste sábado, 21, a nova camisa amarela da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O uniforme 1 será utilizado no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá e estreia no amistoso contra a Croácia, no dia 31 de março, na Flórida.

O modelo resgata o design tradicional da “Amarelinha”, com predominância do amarelo em tom “canário” e detalhes em verde na gola, mangas e laterais.

Segundo a fornecedora, a proposta foi recuperar elementos clássicos da identidade visual da Seleção Brasileira, após temporadas com conceitos mais ousados.

A nova camisa do Brasil começa a ser vendida na próxima segunda-feira, 23, no site oficial da Nike e em lojas autorizadas.

Estreia da nova camisa será em amistoso preparatório

O primeiro jogo com o novo uniforme novo da Seleção Brasileira será no amistoso Brasil x Croácia, marcado para 31 de março, nos Estados Unidos. Antes disso, a equipe enfrenta a França, no dia 27, utilizando o uniforme 2, desenvolvido em parceria com a Jordan Brand.

A convocação para os amistosos foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti. A lista marca a reta final de preparação antes da definição do elenco que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Brasil na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira está no Grupo C do Mundial. A estreia está prevista para 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na sequência, o Brasil enfrenta o Haiti, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos contra a Escócia, em Miami.

A nova camisa amarela será o principal uniforme da equipe durante a competição e mantém a tradição histórica associada às campanhas da Seleção em Copas do Mundo.