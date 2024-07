Argentina bicampeã da Copa América: veja memes e a tensão nas redes sociais

A seleção argentina conquistou o bicampeonato da Copa América, vencendo a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação. O gol decisivo de Lautaro Martínez e a lesão de Lionel Messi foram os pontos altos do jogo que ocorreu no Hard Rock Stadium, em Miami. As redes sociais, no entanto, já estavam agitadas bem antes do apito inicial, devido aos incidentes nos arredores do estádio.

Desde cedo, os preparativos estavam a todo vapor, com as portas do estádio abrindo durante a tarde para receber torcedores argentinos, colombianos e neutros. No entanto, a entrada tumultuada de muitos fãs, especialmente colombianos, gerou conflitos nos acessos ao estádio. A tensão pré-jogo aumentou quando a Conmebol decidiu adiar o início da partida, inicialmente marcada para as 20h (horário local), para as 21h (horário do Brasil), com novos atrasos subsequentes de 30 e 15 minutos.

As redes sociais fervilharam com a impaciência dos usuários pelo início do jogo, que prometia ser emocionante e não decepcionou. Os memes também focaram no comportamento dos torcedores, em sua maioria colombianos, que burlaram a segurança para entrar no estádio. As cenas de tumulto, com corridas e confrontos entre seguranças, policiais e fãs, alimentaram ainda mais a criatividade dos internautas.

Dentro de campo, a final não decepcionou. A lesão de Lionel Messi no segundo tempo foi um momento crucial que gerou uma enxurrada de memes. Muitos lamentavam a saída do craque, enquanto outros destacavam a resiliência da equipe argentina. O gol de Lautaro Martínez na prorrogação foi o clímax da partida, garantindo a vitória e desencadeando uma celebração massiva nas redes sociais.

Confira os memes da vitória da Argentina

Los memes de Argentina vs Colombia no perdonan jajaja pic.twitter.com/4epbT1VxuS — Zona Final Mx (@final_mx) July 14, 2024

Everything about Argentina - Colombia from the fans to the game itself is literally this meme 😭😭 #CopaAmerica pic.twitter.com/rKhVWv2fWw — Mikey (@MMcC_86) July 15, 2024

Sempre que eu vejo um brasileiro torcendo pra Argentina ser campeã, eu lembro dessa cena. pic.twitter.com/hdaXM3a5u6 — Cinefilos Posting (@CinefilosPost) July 15, 2024

Argentina campeã da Copa América circulando rapaziada pic.twitter.com/IkfxM9styR — Central do Braga (@CentralDoBrega) July 15, 2024

Todos os brasileiros que ficaram acordados até de madrugada pra ver a Argentina campeã: pic.twitter.com/pqMUz0tHKj — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 15, 2024

nós brasileiros realmente perdemos mais de duas horas das nossas vidas pra ver a argentina sendo campeã mais uma vez pic.twitter.com/LFyvT3BurG — gui (@callwrii) July 15, 2024

Na época do meu pai: Argentina sem ganhar títulos durante 26 anos. Na minha época: Argentina Campeã do Mundo, ganhou Copa América no Maracanã e nos EUA. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 15, 2024

James fez que fez e ainda deixou a argentina ser campeã da copa america pic.twitter.com/fhsRm1sT6K — vivi (@jennieEvivi) July 15, 2024

Gracias por este mes inolvidable. Jamás los olvidaremos. pic.twitter.com/pKSYVlPEpx — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) July 15, 2024