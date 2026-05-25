Brasileirão se aproxima da metade com briga acirrada por Libertadores

O Brasileirão se aproxima da metade da temporada, e a tabela já permite identificar tendências na disputa pelo título, por vagas internacionais e contra o rebaixamento.

Com a 17ª rodada praticamente encerrada, porém, o cenário ainda está longe de estar consolidado, sobretudo no bloco intermediário, em que poucos pontos separam equipes com objetivos bastante diferentes.

Com 38 rodadas, a metade do campeonato acontece na 19ª rodada, que está marcada para acontecer apenas na última semana de julho. A competição será interrompida por conta da Copa do Mundo e retomada apenas após o fim do torneio.

Como está a parte de cima da tabela após o fim da 17ª rodada?

O Palmeiras chega ao momento decisivo antes da pausa na posição mais confortável da tabela. Líder da competição, o clube soma 38 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo.

A vantagem aumentou justamente após o confronto direto entre as equipes: no último sábado, 23, o time paulista venceu por 3 a 0 e ampliou a distância na tabela.

Fluminense, Athletico-PR, RB Bragantino e São Paulo completam o G6, posições que garantem vaga direta para a Copa Libertadores de 2027. Ainda assim, a disputa pelas posições continentais permanece aberta.

O São Paulo exemplifica bem o equilíbrio do campeonato. Sexto colocado, com 25 pontos, o clube fecha a zona de Libertadores, mas vem acompanhado de clubes com pontuações extremamente próximas da colocação.

Uma sequência curta de resultados negativos pode mudar rapidamente o cenário, o que o faria perder força rapidamente no campeonato e o empurraria para a zona de classificação da Sul-Americana.

Logo atrás aparecem Coritiba, Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Vitória. Embora hoje ocupem as 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª posições, os clubes estão apenas com no máximo três pontos de alcançar a classificação para a Libertadores, no G6. Bastaria apenas uma vitória e um empate para mudar a situação na tabela.

O Vasco, por exemplo, está próximo da zona de rebaixamento, com 20 pontos, enquanto o São Paulo termina a rodada com 25 pontos. Os clubes estão, respectivamente, em 16º e 6ºcolocado na tabela.

Como está a luta contra o rebaixamento após o fim da 17ª rodada?

Na zona de rebaixamento, Santos, Mirassol, Remo e Chapecoense aparecem entre os quatro últimos colocados.

A equipe catarinense vive o cenário mais delicado até aqui. Lanterna do campeonato, a Chapecoense soma nove pontos em 16 partidas, com apenas uma vitória, seis empates e nove derrotas.

Ainda assim, a disputa contra a queda também reflete o equilíbrio visto em outras partes da tabela. Atlético-MG, Internacional, Grêmio, Corinthians e Vasco estão fora do Z4, mas seguem separados por margens curtas em relação aos últimos colocados. Isso significa que uma sequência negativa antes da paralisação pode alterar rapidamente a configuração da tabela.