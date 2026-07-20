Dívida milionária trava renovação de Memphis Depay com o Corinthians

O futuro de Memphis Depay no Corinthians está indefinido. Com contrato válido até o próximo dia 31 de julho, o atacante holandês ainda não chegou a um acordo para renovar seu vínculo com o clube paulista, que enfrenta dificuldades para avançar nas negociações.

O principal obstáculo é a dívida que o Timão possui com o jogador. Segundo informações do UOL, a diretoria mantém conversas com o estafe de Depay, mas as tratativas seguem travadas por questões financeiras.

Ainda segundo a publicação, atualmente, a pendência gira em torno de R$ 45 milhões. O valor, porém, pode se aproximar dos R$ 50 milhões, caso as partes cheguem a um entendimento sobre o parcelamento da quantia devida ao atacante.

Outro problema que gerou desgaste entre clube e jogador foi um erro no registro do contrato. O vínculo de Depay foi inicialmente registrado até 20 de junho de 2026, quando, na realidade, o contrato é válido até 31 de julho de 2026.

Além da inconsistência no registro, o Corinthians ainda perdeu o prazo para solicitar a correção da informação, que expirou 30 dias antes da data registrada no sistema. O episódio aumentou as incertezas das negociações e contribuiu para o impasse entre as partes.

Enquanto a diretoria tenta encontrar uma solução para manter o camisa 10, Memphis Depay permanece de férias após disputar a Copa do Mundo de 2026 e ainda não retornou às atividades do clube.

Retorno ao Brasileirão

Sem contar com o atacante holandês, o Corinthians segue sua preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para o Mundial.

O próximo compromisso do time será diante do Remo, pela 19ª rodada da competição. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, 23, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena.