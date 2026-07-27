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Fase de grupos copa 2026

Novos ares? Liverpool sonda Rayan para substituir 'faraó' Salah, diz site

Rayan acumulou números expressivos para um jogador em início de trajetória na Europa

Rayan: o Brasil encara o Japão nos 16avos de final (ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Rayan: o Brasil encara o Japão nos 16avos de final (ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 27 de julho de 2026 às 19h50.

O brasileiro Rayan está entre os alvos observados para reforçar o setor ofensivo do Liverpool nos próximos anos. De acordo com informações do Teamtalk, o clube inglês realizou novas sondagens pelo atacante brasileiro de 19 anos, atualmente no Bournemouth, após sua primeira temporada no futebol europeu e a participação na Copa do Mundo de 2026.

A movimentação faz parte da estratégia dos Reds para encontrar um sucessor de longo prazo para Mohamed Salah, que deixou Anfield recentemente e avalia propostas do futebol turco e da Arábia Saudita.

O interesse do Liverpool pelo jogador não é novidade. Segundo a publicação, o clube acompanhava o desenvolvimento de Rayan desde os tempos de Vasco da Gama e chegou a avaliar uma investida antes de sua transferência para a Premier League. No entanto, o Bournemouth agiu rapidamente e garantiu a contratação do brasileiro no início deste ano.

Mesmo após perder a disputa, os dirigentes de Anfield mantiveram o atacante em seu radar. Com a evolução apresentada nos últimos meses, o nome voltou a ganhar força nas discussões internas durante a atual janela de transferências.

Adaptação ao futebol inglês

A adaptação ao futebol inglês aconteceu de forma mais rápida do que o esperado. Atuando na segunda metade da temporada, Rayan acumulou números expressivos para um jogador em início de trajetória na Europa. Em 13 partidas como titular na Premier League, o brasileiro marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências, desempenho que ajudou a garantir sua convocação para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

Apesar do interesse do Liverpool, a negociação está longe de ser simples. Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain também monitoram a evolução do brasileiro, ampliando a concorrência por uma eventual transferência, segundo o Teamtalk.

Além disso, o Bournemouth não demonstra qualquer interesse em negociar um de seus ativos mais valorizados neste momento. Embora o contrato inclua uma cláusula de rescisão estipulada em 130 milhões de libras, o mecanismo só poderá ser acionado a partir de 2027, dando ao clube inglês total controle sobre o futuro do jogador durante a atual temporada.

A busca por um substituto para Salah fez o Liverpool ampliar significativamente sua lista de possíveis reforços para o ataque. O principal alvo da diretoria seria o marfinense Yan Diomande, considerado um dos talentos mais promissores de sua geração.

No entanto, informações da imprensa europeia indicam que o jogador teria demonstrado preferência por uma transferência ao Paris Saint-Germain, cenário que pode obrigar os ingleses a acelerar negociações por alternativas já monitoradas.

Enquanto acompanha esses movimentos do mercado, o clube segue avaliando outras opções para o setor. Além de Rayan, a lista de observados inclui Ibrahim Mbaye, do PSG, Iliman Ndiaye, do Everton, Pedro Neto, do Chelsea, Yankuba Minteh, do Brighton, Antonio Nusa, do RB Leipzig, Said El Mala, do Colônia, e Matias Fernandez-Pardo, do Lille.

Acompanhe tudo sobre:Futebol inglês

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