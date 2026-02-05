Wheelchair Tennis Elite retorna ao Rio Open com nº 1 do esporte

Pelo terceiro ano consecutivo, o Wheelchair Tennis Elite será um dos destaques da programação do Rio Open. A competição apresentada pela ALLOS acontece entre 19 e 21 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, e reunirá alguns dos principais nomes do tênis em cadeira de rodas da atualidade.

Sensação do 'wheelchair'

A edição de 2026 terá como grande atração o japonês Tokito Oda, atual número 1 do mundo e campeão do Australian Open. Com apenas 19 anos, ele já é apontado como sucessor de Shingo Kunieda, lenda da modalidade.

Oda soma 39 títulos em sua carreira, sendo oito deles de Grand Slam: Roland Garros em 2023, 2024 e 2025, Wimbledon em 2023 e 2025, Aberto da Austrália em 2024 e 2026 e US Open em 2025. A estrela é o mais jovem tenista a conquistar os quatro principais torneios do circuito e a medalha de ouro paralímpica, nos Jogos de Paris. Em 2023, tornou-se o mais jovem tenista a vencer um Grand Slam: foi campeão em Roland Garros com 17 anos. Além disso, Tokito é também o mais jovem a liderar o ranking mundial do tênis em cadeira de rodas.

Tokito Oda: atleta japonês já é apontado como sucessor de Shingo Kunieda, lenda da modalidade(Photo by Phil Walter/Getty Images) (Phil Walter/Getty Images)

Outras estrelas do esporte estão confirmadas

Além de Oda, estão confirmados o espanhol Martín de la Puente, terceiro do ranking mundial, o argentino Gustavo Fernández, quarto colocado, e o brasileiro Daniel Rodrigues, atual número 1 do país.

Atual campeão do Wheelchair Tennis Elite, Martín de la Puente retorna ao Rio para defender o título. O espanhol acumula 36 conquistas e já foi número 1 do mundo em duplas, além de medalhista paralímpico.

Já Gustavo Fernández é considerado uma das lendas do esporte, tem 70 títulos na carreira, incluindo nove Grand Slams, e entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano medalhista paralímpico no tênis em cadeira de rodas.

E o representante brasileiro no torneio, Daniel Rodrigues soma 34 títulos e participou das quatro últimas edições dos Jogos Paralímpicos. Em 2026, ele disputa o Wheelchair Tennis Elite após ter feito sua estreia no Australian Open.

Como será o torneio?

Os quatro tenistas se enfrentarão nas semifinais, disputadas no dia 19 de fevereiro, em confrontos que ainda serão sorteados. A final individual acontece no dia 20, enquanto o encerramento, no dia 21, contará com uma exibição de duplas.

O torneio reforça a proposta de acessibilidade do Rio Open, que conta com estrutura adaptada em todo o complexo do Jockey Club Brasileiro para pessoas com deficiência.

Mais sobre o 'Rio Open 2026'

A 12ª edição Rio Open 2026, maior torneio de tênis do Brasil, acontecerá entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, localizado na Gávea, Zona Sul da capital carioca.

Principal torneio de tênis da América do Sul e único ATP 500 do continente, o Rio Open reúne mais de 65 mil pessoas a cada edição e é transmitido para mais de 140 países.

Quem joga o 'Rio Open 2026'?