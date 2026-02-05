Esporte

Wheelchair Tennis Elite retorna ao Rio Open com nº 1 do esporte

Número 1 do mundo disputa competição entre 19 e 21 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Wheelchair Tennis: Tokito Oda é atração da modalidade (Daniel Kopatsch/Getty Images)

Wheelchair Tennis: Tokito Oda é atração da modalidade (Daniel Kopatsch/Getty Images)

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 16h37.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Wheelchair Tennis Elite será um dos destaques da programação do Rio Open. A competição apresentada pela ALLOS acontece entre 19 e 21 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, e reunirá alguns dos principais nomes do tênis em cadeira de rodas da atualidade.

Sensação do 'wheelchair'

A edição de 2026 terá como grande atração o japonês Tokito Oda, atual número 1 do mundo e campeão do Australian Open. Com apenas 19 anos, ele já é apontado como sucessor de Shingo Kunieda, lenda da modalidade.

Oda soma 39 títulos em sua carreira, sendo oito deles de Grand Slam: Roland Garros em 2023, 2024 e 2025, Wimbledon em 2023 e 2025, Aberto da Austrália em 2024 e 2026 e US Open em 2025. A estrela é o mais jovem tenista a conquistar os quatro principais torneios do circuito e a medalha de ouro paralímpica, nos Jogos de Paris. Em 2023, tornou-se o mais jovem tenista a vencer um Grand Slam: foi campeão em Roland Garros com 17 anos. Além disso, Tokito é também o mais jovem a liderar o ranking mundial do tênis em cadeira de rodas.

Tokito Oda: atleta japonês já é apontado como sucessor de Shingo Kunieda, lenda da modalidade(Photo by Phil Walter/Getty Images) (Phil Walter/Getty Images)

Outras estrelas do esporte estão confirmadas

Além de Oda, estão confirmados o espanhol Martín de la Puente, terceiro do ranking mundial, o argentino Gustavo Fernández, quarto colocado, e o brasileiro Daniel Rodrigues, atual número 1 do país.

Atual campeão do Wheelchair Tennis Elite, Martín de la Puente retorna ao Rio para defender o título. O espanhol acumula 36 conquistas e já foi número 1 do mundo em duplas, além de medalhista paralímpico.

Gustavo Fernández é considerado uma das lendas do esporte, tem 70 títulos na carreira, incluindo nove Grand Slams, e entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano medalhista paralímpico no tênis em cadeira de rodas.

E o representante brasileiro no torneio, Daniel Rodrigues soma 34 títulos e participou das quatro últimas edições dos Jogos Paralímpicos. Em 2026, ele disputa o Wheelchair Tennis Elite após ter feito sua estreia no Australian Open.

Como será o torneio?

Os quatro tenistas se enfrentarão nas semifinais, disputadas no dia 19 de fevereiro, em confrontos que ainda serão sorteados. A final individual acontece no dia 20, enquanto o encerramento, no dia 21, contará com uma exibição de duplas.

O torneio reforça a proposta de acessibilidade do Rio Open, que conta com estrutura adaptada em todo o complexo do Jockey Club Brasileiro para pessoas com deficiência.

Mais sobre o 'Rio Open 2026'

A 12ª edição Rio Open 2026, maior torneio de tênis do Brasil, acontecerá entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, localizado na Gávea, Zona Sul da capital carioca.

Principal torneio de tênis da América do Sul e único ATP 500 do continente, o Rio Open reúne mais de 65 mil pessoas a cada edição e é transmitido para mais de 140 países.

Quem joga o 'Rio Open 2026'?

  1. Francisco Cerundolo (ARG)
  2. Luciano Darderi (ITA)
  3. João Fonseca (BRA)
  4. Sebastian Baez (ARG)
  5. Lorenzo Sonego (ITA)
  6. Daniel Altmaier (GER)
  7. Camilo Ugo Carabelli (ARG)
  8. Alexandre Muller (FRA)
  9. Matteo Berrettini (ITA)
  10. Tomas Martin Etcheverry (ARG)
  11. Damir Dzumhur (BIH)
  12. Francisco Comesana (ARG)
  13. Pedro Martinez (ESP)
  14. Mariano Navone (ARG)
  15. Alejandro Tabilo (CHI)
  16. Cristian Garin (CHI)
  17. Juan Manuel Cerundolo (ARG)
  18. Emílio Nava (USA)
  19. Laslo Djere (SRB)
  20. Carlos Taberner (ESP)
  21. Ignacio Buse (PER)
  22. Vit Kopriva (CZE)
  23. [WC] Gael Monfils (FRA)
  24. [WC] João Lucas Reis (BRA)
