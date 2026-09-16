Quando foi a última vez que o Corinthians chegou à semifinal da Libertadores

RESUMO | O Corinthians alcançou a fase semifinal da Copa Libertadores da América em apenas duas ocasiões em sua história: em 2000 e em 2012. Na primeira oportunidade não avançou à decisão, enquanto na segunda sob o comando de Tite o clube engatou uma campanha invicta rumo ao seu único título continental.

A trajetória do Corinthians na Copa Libertadores da América é marcada por um contraste entre sua enorme torcida e participações relativamente limitadas nas fases decisivas mais avançadas do torneio. Entre as 18 edições disputadas pelo clube entre 1977 e 2025, o Alvinegro conseguiu romper a barreira das quartas de final e alcançar a penúltima etapa da competição em apenas duas oportunidades: nos anos de 2000 e 2012.

A primeira vez que o Corinthians chegou à semifinal ocorreu na edição de 2000, quando a equipe realizou uma campanha consistente, mas acabou parada antes de alcançar a grande decisão sul-americana. Mais de uma década depois, em 2012, o clube viveu o capítulo mais glorioso de sua história no torneio. Sob o comando técnico de Tite, o Alvinegro despachou o rival Santos nas semifinais com duas vitórias por 1 a 0 e embalou rumo à conquista do título inédito de forma invicta, acumulando oito vitórias e seis empates.

Desde então, apesar das recorrentes participações ao longo das temporadas seguintes, o clube não conseguiu retornar à fase semifinal, alternando quedas precoces na fase de grupos, oitavas e quartas de final. A campanha de 2012 permanece, portanto, como o ápice absoluto do time corinthiano na principal competição de clubes do continente.

Detalhamento das campanhas de semifinal do Alvinegro

A primeira oportunidade ocorreu no ano de 2000, marcando a estreia histórica do Corinthians na penúltima fase da Copa Libertadores. Sob forte pressão e carregando a expectativa de alcançar a decisão pela primeira vez, a equipe fez uma trajetória consistente na fase de mata-mata, mas acabou parada antes de cruzar o portão da grande final, esbarrando em um exigente obstáculo no cenário internacional.

Doze anos mais tarde, em 2012, o clube protagonizou o ápice absoluto de sua história no torneio continental sob o comando técnico de Tite. A campanha foi impecável e coroada com um título invicta que ficou gravado para sempre na memória da torcida. Nas semifinais daquela edição inesquecível, o Corinthians mediu forças com o Santos em um clássico paulista eletrizante, garantindo a classificação com duas vitórias idênticas por 1 a 0 e carimbando o passaporte para a decisão contra o Boca Juniors, onde levantaria a taça pela primeira vez.

As eliminações do Corinthians em São Paulo

Para mapear com precisão o histórico negativo do clube jogando em seus domínios pelo torneio continental, o levantamento detalhado divide as 11 quedas do Corinthians em três diferentes eras e casas na capital paulista. Cada estádio registrou momentos de forte pressão e desclassificações dolorosas que marcaram a trajetória alvinegra na competição.

O Estádio do Morumbi foi o palco inaugural dessas frustrações, concentrando 4 eliminações marcantes: em 1991 para o Boca Juniors (empate por 1 a 1 após revés na ida); nas temporadas de 1999 e 2000, ambas de forma traumática para o rival Palmeiras em decisões por pênaltis; e em 2003, quando a equipe foi superada pelo River Plate por 2 a 1 nas oitavas de final.

Posteriormente, o Estádio do Pacaembu abrigou outras 3 desclassificações cruciais em fases de oitavas de final: em 2006 novamente diante do River Plate (derrota por 3 a 1); em 2010 frente ao Flamengo, quando venceu por 2 a 1 mas acabou eliminado pelo extinto critério do gol fora de casa; e em 2013, em um tenso empate por 1 a 1 contra o Boca Juniors.

Por fim, a Neo Química Arena contabiliza outras 4 quedas amargas em fases eliminatórias e preliminares: em 2015 para o Guaraní do Paraguai (derrota por 1 a 0); em 2016 diante do Nacional do Uruguai (empate por 2 a 2 e vaga perdida pelo gol qualificado); em 2018 para o Colo-Colo do Chile (vitória por 2 a 1 insuficiente pelo mesmo critério de gols fora); e em 2020, novamente eliminado pelo Guaraní paraguaio na fase prévia após vencer por 2 a 1 no tempo normal.

Quantas vezes o Corinthians chegou à semifinal da Libertadores?

O clube alcançou esta fase em apenas duas ocasiões: nos anos de 2000 e 2012.

O que aconteceu na semifinal de 2012?

O Corinthians eliminou o Santos com duas vitórias por 1 a 0 e avançou para a final, onde conquistou o título de forma invicta.

Quem era o técnico do Corinthians na campanha de 2012?

A equipe era comandada pelo técnico Tite.

O Corinthians conseguiu voltar à semifinal após 2012?

Não. Desde a conquista do título, o clube não retornou à penúltima fase do torneio continental.

Qual foi o aproveitamento do Corinthians na campanha do título de 2012?

O time foi campeão de forma invicta, registrando 8 vitórias e 6 empates ao longo da competição.