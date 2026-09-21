'Quero experimentar novas sensações': Mbappé fala da troca da Nike pela On

Resumo: Kylian Mbappé encerrou sua parceria de quase 20 anos com a Nike para assinar um contrato de dez anos com a marca suíça On. Além de se tornar o principal embaixador da empresa no futebol, o atacante do Real Madrid também adquiriu participação acionária na companhia.

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Kylian Mbappé encerrou uma parceria de quase duas décadas com a Nike para assumir um novo desafio fora dos padrões tradicionais do mercado esportivo. O atacante do Real Madrid assinou um contrato de dez anos com a marca suíça On e, além de se tornar embaixador da empresa, também adquiriu participação acionária, passando a integrar diretamente os planos de expansão da companhia no futebol.

A mudança ocorreu mesmo após uma tentativa da Nike de manter o craque francês em seu portfólio.

Segundo informações divulgadas pela imprensa europeia, a gigante americana ofereceu um acordo avaliado em cerca de 20 milhões de euros por temporada, cifra semelhante à recebida por LeBron James e equivalente a aproximadamente R$ 117 milhões na cotação atual.

Apesar da proposta, Mbappé optou por encerrar uma relação iniciada ainda na infância, quando despontava como uma das grandes promessas do futebol francês.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, o jogador admitiu que inicialmente teve dúvidas sobre a mudança.

"Claro que, na primeira vez que me abordaram, tive minhas dúvidas, porque estive com a Nike a vida toda. Mas mesmo assim quis conversar. Depois de ouvir o projeto em detalhes, pensei: 'OK, preciso fazer isso. Preciso fazer parte dessa história'. Estou numa fase da minha vida em que preciso experimentar novas sensações, me desafiar. Sou uma pessoa diferente agora, com ambições diferentes", afirmou.

Segundo Mbappé, o diferencial da proposta esteve na possibilidade de participar ativamente da construção do projeto. Embora os valores do contrato não tenham sido revelados, os ganhos do atleta estarão atrelados não apenas ao acordo comercial, mas também ao desempenho da empresa no mercado, já que ele passa a lucrar como acionista.

"Não foi isso que fez a diferença, mas esse aspecto empreendedor é importante, sim", disse o atacante.

Mbappé terá papel estratégico na On

A entrada de Mbappé na On segue um modelo semelhante ao desenvolvido pela empresa com o ex-tenista Roger Federer. Desde 2019, o suíço é acionista da companhia e participa do desenvolvimento de produtos, estratégia que agora será replicada com o astro do Real Madrid no universo do futebol.

Mais do que estampar campanhas publicitárias, o francês terá participação direta na criação dos produtos da marca. A parceria prevê o trabalho conjunto com equipes de desenvolvimento para projetar, testar e aperfeiçoar chuteiras e equipamentos voltados especificamente para as necessidades dos jogadores de futebol.

"Minha prioridade agora é fazer da On uma marca central no mundo do futebol", declarou.

A empresa pretende utilizar a experiência acumulada pelo atacante nos gramados para desenvolver produtos capazes de competir com as principais referências do setor. Ao mesmo tempo, Mbappé será um dos principais responsáveis por apresentar a nova divisão da marca aos consumidores.

O projeto conta ainda com a participação de Thierry Henry, ex-atacante da seleção francesa e atual diretor de futebol da On. A lenda do futebol francês terá papel importante no desenvolvimento das primeiras chuteiras da companhia.

Para Mbappé, a oportunidade de criar algo do zero foi determinante na escolha.

"O que me atraiu na On foi a oportunidade de construirmos juntos algo completamente novo, que ajudará a moldar o futebol de amanhã", destacou.

Marca quer desafiar gigantes do mercado

Fundada em 2010, a On ganhou notoriedade inicialmente no segmento de corrida antes de expandir sua atuação para modalidades como tênis, treinamento físico e esportes ao ar livre. Agora, a companhia inicia uma nova fase com a entrada oficial no futebol, mercado dominado historicamente por marcas como Nike, Adidas e Puma.

Uma das apostas da empresa é a tecnologia LightSpray, sistema que utiliza robôs para fabricar a parte superior dos calçados. De acordo com a On, o método permite produzir uma chuteira em aproximadamente três minutos, criando uma estrutura leve e ajustada ao pé do atleta, semelhante a uma segunda pele.

A primeira linha de produtos para o futebol ainda está em desenvolvimento e tem lançamento previsto para 2027. Enquanto isso, Mbappé já realiza testes com os novos modelos nos treinamentos, embora continue utilizando chuteiras da Nike sem logotipos visíveis durante partidas oficiais.

Com informações de O Globo